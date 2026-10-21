Мики Мећава добио ћерку у 64. години, све крили од јавности

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Мики Мећава добио је дијете у 64. години, а ћерку му је родила невјенчана супруга.
Док се о његовом приватном животу годинама мало знало, Мики је, по свему судећи, у тишини уживао у љубави и срећи, а да притом није желио да своју интиму дијели са јавношћу.
Пјевач је успјешно чувао своју љубавну причу далеко од знатижељних погледа, па су само његови најближи пријатељи знали да је емотивно испуњен и да у његовом животу постоји жена са којом је пронашао срећу. Док су многи нагађали шта се дешава иза затворених врата, Мики је свој приватни свијет држао подаље од медија, а сада је стигла и најљепша потврда његове породичне среће.
Иако је већ у годинама када многи размишљају о мирнијем животу, Мећава је добио прилику да поново пролази кроз све чари родитељства. Са 64 године већ има троје унучади, а долазак дјевојчице у породицу донио му је потпуно нову радост. Тако је, поред улоге дједе, добио и улогу оца, што је посебно изненадило оне који нису ни знали да пјевач очекује принову.
Вијест о принови обрадовала је и његове колеге са естраде, а међу првима је за срећне вијести сазнао Ера Ојданић, који није крио одушевљење када је испричао како је сазнао да је Мики добио ћерку.
- Јао, људи моји, толико сам срећан због Микија! Ја сам га звао да му честитам рођење унука, а он ми каже: „Па то ми је ћерка!“ Нека су живи и здрави и срећни. Бога ми, млада је доста млађа од њега и тако треба. Она је једна фина госпођа, културна и много лијепа, само ћу вам то рећи - испричао је Ера, који није скривао колико му је драго због колегине породичне среће.
Мики, који је деценијама присутан на естради, очигледно је успио да направи јасну границу између јавног посла и интиме. Док је публика навикла да га гледа на наступима и прати његову каријеру, најважније животне тренутке одлучио је да сачува за себе и људе којима највише вјерује.
Сада, када је породица постала богатија за још једног члана, пјевачу предстоји ново и посебно поглавље. И док се на естради свакодневно говори о љубавима, раскидима и породичним односима познатих, Мики је показао да неке од најљепших животних прича могу да се одвијају далеко од камера.
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