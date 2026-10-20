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Остварила је многе снове, али на овај још чека: Адриана Лима открила своју највећу жељу

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20.10.2026 13:19

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Адријана Лима шета модном пистом током ревије „Викторија'с сикрет“, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у студијима „Сони пикчерс“ у Калвер Ситију, у Калифорнији.
Фото: Таnjug/Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Славна манекенка признала је да би вољела да једног дана прошета модном пистом заједно са кћерком, а открила је и како јој дјеца помажу током припрема.

Бразилска манекенка Адријана Лима (45) заблистала је на ревији „Викторија'с сикрет“ у Лос Анђелесу, а открила је да су јој највећа подршка током припрема била управо њена дјеца.

У разговору за магазин „Пипл“ испричала је да је дјеца прате на тренинзима, али и воде рачуна о њеној исхрани, па јој понекад говоре шта не би требало да једе.

Лима има кћерке Валентину (16) и Сијену (14) из брака са бившим српским кошаркашем Марком Јарићем, те сина Сајена (4) са Андреом Лемерсом.

Открила је и да сања о томе да једног дана прошета модном пистом заједно са својом кћерком.

„Надам се да је то сан и моје кћерке“, казала је кроз шалу.

Манекенка сарађује са брендом „Викторија'с сикрет“ од 1998. године, а на модну писту вратила се 2024. године, након што се 2018. опростила од титуле „анђела“ овог бренда.

(Аваз)

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Тагови :

Адриана Лима

модел

Викторијини анђели

Викторија Сикрет

Дјеца

сан

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