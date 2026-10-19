Погоршало се стање Мале Цане: Љекари приморани на овај корак

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Мала Цана пролази кроз изузетно тежак животни период. Само неколико мјесеци након смрти супруга Андрије Бајића, суочила се са новим здравственим проблемима, а сада је очекује и хируршка интервенција.
Пјевачица је хоспитализована због јаких болова у стомаку. Признала је да је уплашена, посебно јер до сада никада није била на операцији. Ипак, упркос боловима и неизвјесности, наду полаже у љекаре и вјеру.
„Ја сам дошла због јаког бола у стомаку. Ни не сјећам се ничега, само да сам се ујутру пробудила у болници. Бол је била велика, данима ми умирују упалу. Виде да сам уплашена, па ме охрабрују. Од игле се бојим, до сада се нисам никад оперисала.
Знам да је доктор добар, сви га хвале. Иначе је јако љубазан са пацијентима. Без обзира на то ко је пацијент, он лијепо поразговара, предан је послу максимално. Просто нема радно вријеме, не оставља пацијенте, иако му прође радно вријеме.
Даће Господ Бог да будем добро. Све је у њиховим рукама, и Божјим. Некако сам у души мирна, просто не могу себе да разумјем. Ако све прође како треба, Богу хвала и доктору и цијелом тиму око њега. Ако не, мене ће мој Андрија дочекати“, рекла је пјевачица.
Додатну тежину цијелој ситуацији даје чињеница да је Мала Цана само седмицу дана раније доживјела непријатан инцидент када ју је напао пас и нанио јој дубоке ране, огреботине и подливе на нози.
Пјевачица је тада испричала да се, осим са повредама, суочила и са увредама, због чега је читав догађај за њу био још трауматичнији.
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„Мене су тамо, кад ме ујео пас, псовали, говорили су ми погрдне ријечи. Причали су ми колико су јаки. Тад ме је изуједао њихов кер и ја сам отишла код кумова у Панчево и била сам средила ногу, све то. Дали су ми све што ми треба, али данас ми је позлило у стомачном дијелу и сада не знају шта је“, испричала је Мала Цана.
Она је потврдила и да је напад пријављен полицији, као и да је започела лијечење повреда које је задобила.
„Све је пријављено полицији. Отишло је све предалеко. То са ногом је завршено, примам инјекције, идем на превијања“, рекла је пјевачица за Курир.
Пјевачица сада чека даљи ток лијечења, а њене ријечи откривају колико је забринута због здравственог стања и предстојеће интервенције.
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