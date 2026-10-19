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Хус: Џони Штулић је лош човјек

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19.10.2026 15:17

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Хус: Џони Штулић је лош човјек

Хусеин Хасанефендић Хус, оснивач и главни аутор "Парног ваљка", присетио се некадашње сарадње и односа са бившим фронтменом Азре, Бранимиром Џонијем Штулићем. Током разговора, Хус је искрено признао да су мостови између њих двојице дефинитивно порушени и да о пријатељству више нема говора.

Осврћући се на заједничке музичке почетке и Штулићеву личност, Хусеин је изнио сљедеће запажање:

"Џони Штулић је лош човјек, сада ево поново то кажем.Не треба мијешати лик и дјело. Заиста смо се потрудили да га гурнемо у неки фокус јер смо осјећали да то вриједи. Он више није тражио ничије мишљење, него је само тражио потврду онога што је мислио да је исправно, а мислио је да је апсолутно у свему у праву. Аутор врхунских стихова, врхунских пјесама али се као човјек показао као лош".

Живот без држављанства и повучени дани у Холандији

Некадашњи лидер Азре већ годинама живи у Холандији без важећих путних исправа и без држављанства било које земље.

Штулић је имао југословенски пасош који је истекао 2000. године, а након распада бивше државе одбио је да извади документа и прими држављанство било које од новонасталих република.

На питања о својој националној припадности и томе чији је умјетник, Штулић је својевремено изјавио:

"О томе уопште не размишљам. А чији сам умјетник? Свој."

Говорећи о могућности повратка на ове просторе и свом специфичном статусу, некадашњи фронтмен Азре поручио је:

"Немам пасош, немам новац и немам се гдје вратити. Имао сам југословенски и истекао ми је. Југославије више нема, то је исто као кад се родиш и кажу ти: ово ти је тата, ово ти је мама, пошто, према Хомеру, нико не зна кад се роди, ко га је родио, бар прве три године. И сад ја немам тату и маму и због тога сам срећан."

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Džoni Štulić

Parni valjak

Хусеин Хасанефендић Хус

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