"Доживјела покушај убиства, држао је заточену" Огласила се другарица: "Онесвјестила се због силине ударца"

Аутор:АТВ редакција
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На Инстаграм профилу Аве Карабатић осванула је нова објава, након што су се појавили наводи да ју је претукао бивши дечко и да је због тога синоћ завршила у полицији, гдје је дала изјаву, а потом јој је указана медицинска помоћ.
Сада се огласила Авина другарица Цвита, која је преузела профил и изнијела нове шок детаље овог случаја.
- Поздрав свима људи, Авина пријатељица Цвита овдје. Остала сам у шоку кад ме назвала данас дрхтавим гласом. Дотични је држао заточену, тукао оклагијама по ногама и цијелом тијелу. Дала ми је податке да се пријавим на фејс, ја сам промијенила лозинку. Рекла ми је да вас обавијестим да јој је мобилни телефон био одузет и објаве задњих недјеља није писала она - написала је она и додала:
- Не тражи никакву помоћ у смислу финансијско или нешто. Она ће се ускоро и сама огласити кад дође к себи и приложити сву документацију како не би постојале сумње у лажну драму или нешто слично. Доживјела је покушај убиства, полиција ради на случају. У једном тренутку се онесвјестила и због силине удараца позвана је хитна помоћ, Ава је хоспитализована. Надам се да нема унутрашње крварење. Данима је била изгладњавана. Молим вас без ружних коментара у овим тренуцима, психа злостављане особе је другачија од других и немојте судити ако се не можете ставити у туђу кожу - навела је другарица и још поручила...
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"Тукао ме је оклагијом по ногама" Ава опет оптужила дечка за насиље: "Његова тетка ме злостављала"
-У психолошком смислу Ава вјероватно има Штокхолмски синдром. Аву познајем од факултетских дана у Задру, и та дјевојка је позитивно луда, али није зла, међутим јако је наивна. Изразито хиперсензибилна особа, зато је и упала у замку психопата. Једино што нам остаје да молимо за њу. Надам се да ће се из овог извући жива, а затим потражити психолошку и стручну помоћ. Нек јој је Бог у помоћи - написала је Авина другарица, преноси Телеграф.
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