Снимак несрећних туриста који су се нашли усред уличног рата у Паризу: Једва се пробили са коферима

Аутор:АТВ редакција
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Из Француске ових дана долазе узнемирујући снимци насиља на улицама градова широм земље гдје се сукобљавају демонстранти и полиција.
У мору снимака насиља и пљачки радњи са луксузном робом велику пажњу на друштвеним мрежама привукао је овај из Париза гдје се двоје туриста нашло усред уличног рата.
Наиме, њих двоје су допутовали у "град свјетлости" у потрази за романтиком и вјероватно жељом да видее симболе престонице Француске, попут Ајфеловог торња и Тријумфалне капије, а умјесто тога морали су да спасавају живу главу.
Водени топови, сузавац, маскирани насилници окруживали су их док су се пробијали улицама Париза гурајући своје кофере. По свему судећи ове две туристкиње су изабрале погрешно вријеме да посете "град свјетлости".
Иначе, Париз важи за једну од најпосјећенијих свјетских туристичких дестинација. Годишење овај град посјети између 47 и 49 милиона туриста што домаћих, а што из цијелог свијета.
🔴 INSOLITE
Quand deux touristes prennent leurs vacances à Paris au mauvais moment 🧳🧳 https://t.co/fBV0tbk62r— Rafael Sereti (@RafaelSereti) October 18, 2026
Биланс нереда у ноћи између недјеље и понедељка је велики. Према најновијим подацима француског Министарства унутрашњих послова, ухапшено је 2.397 људи, а повређено је 997 полицајаца и припадника жандармерије, од којих седам тешко, током протеста широм земље због високих трошкова живота и погоршања квалитета јавних услуга.
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