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Пљачке, пожари и сукоби са полицијом: Макрон одбио оставку министра

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19.10.2026 08:12

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Француски предсједник Емануел Макрон присуствује међуресорном кризном састанку у Јелисејској палати у Паризу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, дан након нереда широм земље.
Фото: Таnjug/Ludovic Marin/Pool Photo via AP

Француски предсједник Емануел Макрон одбио је оставку министра унутрашњих послова Лорана Нуњеза након великих нереда током викенда, саопштено је из предсједничке канцеларије.

Макрон је рекао да Нуњез треба да остане на функцији да би се осигурало задржавање ланца команде унутар полиције и снага безбједности.

Он је затражио од Нуњеза да што прије успостави нове начине за суочавање са пљачкашима, додаје се у саопштењу.

Демонстрације су изазване бијесом јавности због растућих трошкова живота, лошег рада јавних служби и стања у школама.

Протести су у суботу прерасли у нереде, при чему је запаљена једна градска кућа, пљачкане су продавнице, а зграде прекривене графитима док су се групе насилника сукобљавале са полицијом у многим градовима.

Јуче је дошло до нових сукоба у Паризу и Марсеју, гдје је полиција за разбијање демонстрација интервенисала да би спријечила покушаје пљачке предузећа, преноси Срна.

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Тагови :

Емануел Макрон

Француска

оставка

демонстрације

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