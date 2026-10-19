Пљачке, пожари и сукоби са полицијом: Макрон одбио оставку министра

Аутор:АТВ редакција
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Француски предсједник Емануел Макрон одбио је оставку министра унутрашњих послова Лорана Нуњеза након великих нереда током викенда, саопштено је из предсједничке канцеларије.
Макрон је рекао да Нуњез треба да остане на функцији да би се осигурало задржавање ланца команде унутар полиције и снага безбједности.
Он је затражио од Нуњеза да што прије успостави нове начине за суочавање са пљачкашима, додаје се у саопштењу.
Демонстрације су изазване бијесом јавности због растућих трошкова живота, лошег рада јавних служби и стања у школама.
Протести су у суботу прерасли у нереде, при чему је запаљена једна градска кућа, пљачкане су продавнице, а зграде прекривене графитима док су се групе насилника сукобљавале са полицијом у многим градовима.
Јуче је дошло до нових сукоба у Паризу и Марсеју, гдје је полиција за разбијање демонстрација интервенисала да би спријечила покушаје пљачке предузећа, преноси Срна.
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