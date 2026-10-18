Хаотичне сцене у Француској: Један демонстрант преминуо, 1.800 ухапшених

Аутор:АТВ редакција
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Један демонстрант је преминуо, близу 1.800 људи је ухапшено, а преко 500 полицајаца повријеђено је широм Француске током јучерашњих протеста и највећих немира у посљедњих неколико година, изјавио је министар унутрашњих послова Себастијен Лекорни.
Демонстрације су прерасле у нереде током којих је запаљена градска кућа у Лиможу, опљачкане продавнице, а зграде прекривене графитима док су се насилне групе сукобљавале са полицијом у градовима широм земље.
Један демонстрант је преминуо након што је доживио срчани удар током демонстрација у Паризу, гдје је полиција извршила рекордних 855 хапшења.
Више од пола милиона људи придружило се протестима у многим градовима, чиме је обиљежено спајање једномјесечног студентског покрета са ширим друштвеним незадовољством због растућих трошкова живота и пада квалитета јавних услуга.
Док су стотине хиљада људи мирно протестовале, насилне маргиналне групе су нападале јавне зграде, пљачкале луксузне бутике и супермаркете и нападале полицијска возила и полицајце.
"Нема мјеста за насиље у нашој Републици. Они који су пљачкали, нападали префектуре, као и предузећа, пљачкали чак и наше градске куће, биће кривично гоњени и кажњени", објавио је на "Иксу" предсједник Емануел Макрон.
Масовна операција чишћења почела је у градовима од Лила на сјеверу до Марсеја на југу и Стразбура на истоку до Бордоа на југозападу, гдје је маскирана група људи упала у резиденцију локалног префекта.
У Паризу, разбијени излози продавница, изгорјели бицикли и исписани слогани свједоче о дану који је почео мирним демонстрацијама, али се претворио у насиље.
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