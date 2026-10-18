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Служен помен погинулим борцима из мјесне заједнице Горица

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18.10.2026 13:42

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Код споменика у насељу Горица у Требињу данас је служен помен за 51 погинулог, трагично страдалог и умрлог борца из ове мјесне заједнице који су своје животе дали за стварање Републике Српске.
Фото: Srna

Код споменика у насељу Горица у Требињу данас је служен помен за 51 погинулог, трагично страдалог и умрлог борца из ове мјесне заједнице који су своје животе дали за одбрану Републике Српске.

Предсједник Скупштине Борачке организације Требиње Петар Вуковић рекао је да је обавеза свих сјећање на погинуле борце који су дали оно највише што се може дати за слободу, Републику Српску и мир у коме се данас живи.

"Имамо дужност и обавезу да се њих вјечно сјећамо и да сљедећим генерацијама преносимо зашто су они погинули", изјавио је Вуковић новинарима.

Он је подсјетио да је споменик погинулим борцима са подручја мјесне заједнице Горица подигнут захваљујући Епархији захумско-херцеговачкој и приморској, граду Требињу, јавним предузећима и многим донаторима.

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је да је циљ да се сјећање преноси на младе генерације, како би знали ко је учествовао у стварању Републике Српске, преноси Срна.

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"Оно што је најсветије, дали су своје животе да бисмо ми данас уживали, али и радили и стварали на миру у слободи. Велики број људи из насеља Горица је дао живот за Републику Српску и наша обавеза треба да буде да се кад год постоји прилика овдје окупимо и говоримо шта се дешавало деведесетих година у Требињу и Републици Српској", додао је Ћурић.

Некадашњи саборац погинулих бораца из насеља Горица Небојша Ратковић рекао је да су на мјесту гдје је споменик, заједно одрастали, дружили се и кренули у рат.

"На ово мјесто се пола њих није вратило. Поносни смо на наше борце који су дали своје животе за нашу Републику Српску, поносни што је овај споменик никао у нашој прелијепој Горици, да ова дјеца и омладина буду свјесни и да им овај споменик буде путоказ како су се њихови преци борили за ово данас што имамо", рекао је Ратковић.

Цвијеће код спомен-обиљежја положили су представници породица погинулих, некадашњих бораца, Градске управе Требиње и градске Борачке организације.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Требиње

Борци Републике Српске

Република Српска

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