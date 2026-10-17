Станкићи у Батковићу направили плантажу ораха

Аутор:Сања Трифковић
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Деценије живота у Њемачкој замијенили су повратком у родни крај. Можда немају све могућности које пружа живот у иностранство, али имају пуно срце у родном селу. Прије тридесет година продали су имање да би направили кућу, а сада су га поново откупили што сматрају највећом срећом.
„Тамо смо радили али увијек је вукло мог мужа овамо, и мене нормално, али мог мужа још више да се врати овамо у родни крај и тамо смо се увијек осјећали странцима.Овдје смо се увијек осјећали свој на своме“, рекла је Крстина Станкић, Батковић код Бијељине.
Све у шта су сви чланови породице били сигурни је да ће по повратку у Семберију започети неку аграрну причу. Засадили су орахе, који нису толико заступљени у овом крају.
„Шта ћемо, тако да смо одлучили за орах, није тако велики посао ако имаш све под контролом, има посла има труда, мало је прљаво, али душа је чиста. Осјећај је не могу објаснити, прелијеп“, рекао је Драган Станкић, Батковић код Бијељине.
„Ја сам прво размишљала пистаће, пошто сам ја видјела када је била корона, колико је то уствари скупо, рекла сам тата хајдемо имамо довољно мјеста да садимо нешто,па хајде пистаће, он се распитао како то иде и закључио да то није за овдје наше јер има баш много посла око тога и она шта ћемо рекох нека буде орах“, рекла је Мирјана Станкић, Батковић код Бијељине.
Доста је улагања у ову производњу кренувши од цијена садног материјала. Овдје се све одвија под контролом стручних људи, а у бербу је укључена цијела породица па и пријатељи из Њемачке, Квалитет им је на првом мјесту и након пет година данас имају прве плодове и надају се и првој заради.
„Род је добар, задовољни смо и родом и укус ораха и овиме што сад беремо као што сте видјели, задовољни смо, задовољни, али све то тражи и труда и рада ко што је била ова година сви знамо, сушна није била повољна за воћарство, за све али ми смо задовољни“, рекла је Крстина Станкић, Батковић код Бијељине.
На имању Станића узгаја се орах рорте чендлер, једне од најквалитетнијих у свијету. Од прве бербе имају у љусци око 3 тоне, а око половина ће бити у језгру. Нешто ће користити, нешто поклонити, а дио покушати да продају. НА имању се све одвија уз употребу савремених машина, за чију набавку је било потребно много новца, али су као регистровано домаћинство успјели да аплицирају и за бројне подстицаје и погодности ресорног министарства и набаве добре машине за своју дјелатност.
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