Тешка несрећа у БиХ: У удесу погинуо мушкарац (34)

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи која се догодила у ноћи између петка и суботе на магистралном путу Бугојно – Горњи Вакуф, у насељу Врбања, смртно је страдао возач Х. М. (1992) из Горњег Вакуфа.
Како је саопштено из Канцеларије комесара МУП-а Средњобосанског кантона, несрећа је Полицијској станици Бугојно пријављена у 01.40 часова. У несрећи је учествовао само путнички аутомобил марке „Шкода“, којим је управљао Х. М.
Сувозач Е. Б. (2003) из Бугојна задобио је лакше тјелесне повреде.
Увиђај је водила дежурна тужитељка Кантоналног тужилаштва у Травнику, а обавили су га службеници Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Бугојно.
Саобраћај на дионици магистралног пута М-218 у насељу Врбања био је обустављен до завршетка увиђаја.
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