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Ханка Палдум се изгубила у Загребу! Полиција реаговала

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17.10.2026 20:21

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Ханка Палдум се изгубила у Загребу! Полиција реаговала

Пјевачица Ханка Палдум изгубила се у Загребу док је покушавала да пронађе телевизију на којој је требало да гостује, а у помоћ јој је притекао полицајац којег је срела на улици и лично је одвео до одредишта.

Ханка је гостујући на телевизији у Хрватској испричала како се прилично намучила док је покушавала да пронађе телевизију. Иако је лутала улицама и није успјевала да се снађе, на крају је наишла на полицајца који јој је помогао да стигне на право мјесто.

- Ево, сад ме полицајац довео до телевизије, једва сам пронашла ову ТВ. Шта је ово, лутала сам, лутала, као да сам први пут у Загребу, ово све нешто модернистички.

Навигација јој није јача страна

Пјевачица је кроз смијех признала да ју је навигација додатно збуњивала, па је у једном тренутку завршила далеко од мјеста на које је кренула.

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"На крају сам, лутајући и ходајући, одлутала негдје до Лучког, па према Карловцу. Гдје ја ово одох? Навигација ми каже: "Враћај се назад", а ја кажем: "Мрш!", рекла је кроз смијех.

Ипак, Ханка је на крају успјела да стигне на телевизију захваљујући љубазном полицајцу, због чега му је била веома захвална. Пјевачица се нашалила и да јој је жао што од њега није узела број телефона како би му честитала рођендан.

"И полицајац је на крају био ту, ја се вртим око куће, а полицајцу кажем: "Молим вас, помозите ми". И тај диван човјек ми је помогао. Куку, што му не узех телефон! Честитала бих му рођендан!", открила је Ханка која је имала проблема са сином, преноси курир.

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Тагови :

Ханка Палдум

Загреб

телевизија

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