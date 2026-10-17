Ханка Палдум се изгубила у Загребу! Полиција реаговала

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Ханка Палдум изгубила се у Загребу док је покушавала да пронађе телевизију на којој је требало да гостује, а у помоћ јој је притекао полицајац којег је срела на улици и лично је одвео до одредишта.
Ханка је гостујући на телевизији у Хрватској испричала како се прилично намучила док је покушавала да пронађе телевизију. Иако је лутала улицама и није успјевала да се снађе, на крају је наишла на полицајца који јој је помогао да стигне на право мјесто.
- Ево, сад ме полицајац довео до телевизије, једва сам пронашла ову ТВ. Шта је ово, лутала сам, лутала, као да сам први пут у Загребу, ово све нешто модернистички.
Пјевачица је кроз смијех признала да ју је навигација додатно збуњивала, па је у једном тренутку завршила далеко од мјеста на које је кренула.
Сцена
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"На крају сам, лутајући и ходајући, одлутала негдје до Лучког, па према Карловцу. Гдје ја ово одох? Навигација ми каже: "Враћај се назад", а ја кажем: "Мрш!", рекла је кроз смијех.
Ипак, Ханка је на крају успјела да стигне на телевизију захваљујући љубазном полицајцу, због чега му је била веома захвална. Пјевачица се нашалила и да јој је жао што од њега није узела број телефона како би му честитала рођендан.
"И полицајац је на крају био ту, ја се вртим око куће, а полицајцу кажем: "Молим вас, помозите ми". И тај диван човјек ми је помогао. Куку, што му не узех телефон! Честитала бих му рођендан!", открила је Ханка која је имала проблема са сином, преноси курир.
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