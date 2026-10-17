Олдтајмери украсили Требиње

Аутор:Бојан Носовић
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Сунчан јесењи дан на југу украсили су олдтајмери. Стари али добро очувани четвороточкаши идеално су се уклопили у требињски амбијент. Нека возила дупло старија од возача.
"Имам двадесет година а ауто је 1974 годиште, наслиједио сам га од покојног дједа и генерално кроз породицу возимо ово ауто и дошао је ред на мене", рекао је Максим Кукурић, Требиње.
Нека аута иако стара више од пола вијека коштају као да су сада испод чекића. Такав је овај мерцедес.
"Значи 50 годиште има 76 година, старији него ја. Колико вриједи? Не можете га купити и довести овдје у оваквоме стању из Њемачке испод 70.000 евра", рекао је Мугдин Браћковић, Сарајево.
Више од 50 аутомобила продефиловало је градом на Требишњици. Сваки од њих има неку своју посебну причу.
"Ово је један стари БМВ јако ријетки Е9 из 1969 године. Он је у јако малим бројевима произведе",
"Пет година сам га радио а 1994 године је код мене. Љубав према олдтајмерима? Више него према жени",
"Долазимо из Каштела код Сплита, ово је Фијат 1100, 61 година. Рестауриран исправан, вожњом дошли и тако ћемо се вратити",
"Хвала Ноле? Јесте, заслужио је. Много нам је тренутака лијепих донио и што га не би ставио, Боха ми да имам већи ауто бисту би му возио", кажу грађани.
Требињцуи су са одушевљењем пратили дефиле.
"Некако добра енергија, велики број аутомобила, насмијани људи. Као да смо се вратили у нека стара сретнија времена", рекао је Јовица Милошевић, директор ТО Требиње.
Манифестацију су иницирали из клуба Олдтајмер Мостар а све су подржали град Требиње и Туристичка организација. Учесника је било из цијелог региона.
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