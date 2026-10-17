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Не заборавите да помјерите казаљке: Почиње зимско рачунање времена

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17.10.2026 20:50

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Не заборавите да помјерите казаљке: Почиње зимско рачунање времена
Фото: Tanjug / AP / Petr David Josek

Љето је одавно иза нас, јесен је увелико стигла, а са њом нам се приближава и прелазак на зимско рачунање времена!

Као и сваке године, последњи викенд у октобру резервисан је за померање казаљки, па ће многи већ наредних дана почети да размишљају о томе да ли сат треба помјерити унапријед или уназад. Ове године зимско рачунање времена почиње у ноћи између суботе 24. октобра и недјеље 25. октобра и то значи да ћемо од сљедеће недјеље спавати сат дуже. Међутим, очекује нас и промјена коју многи не воле - мрак ће падати раније!

Када тачно помјерамо сат?

Казаљке на сату помјерају се један сат уназад илити са 3 на 2 часа ујутру. То значи да ћемо током те ноћи добити додатних 60 минута за спавање што ће многима сигурно пријати. Ипак, док ће једни обрадовати чињеницом да ће моћи дуже да остану у кревету, други ће се теже помирити са промјеном која долази са краћим јесењим данима. Већина мобилних телефона, рачунара и других савремених уређаја требало би аутоматски да усклади вријеме. Код класичних зидних и ручних сатова, као и појединих уређаја, казаљке ће бити потребно помјерити ручно.

Дани ће бити краћи, а мрак ће падати раније

Иако помјерање сата доноси додатни сат сна промјена ће се највише осетити током поподнева и вечери. Сунце ће, према времену које показује сат, залазити приближно сат раније, па ће мрак стизати у периоду када су многи још на послу или у школи или пак завршавају свакодневне обавезе.

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С друге стране, јутра ће бити свјетлија, што може олакшати устајање и одлазак на посао или у школу у раним јутарњим сатима. Управо због ових промјена прелазак на зимско рачунање времена сваке године изазива различите реакције. Док једни поздрављају свјетлија јутра, другима највише смета губитак дневне свјетлости у другом дијелу дана.

Зашто и даље помјерамо казаљке?

Сат се у Србији помјера два пута годишње. У пролеће прелазимо на љетње рачунање времена, када казаљке помјерамо један сат унапред, док их у јесен враћамо један сат уназад. Циљ ове праксе је боље усклађивање дневних активности са расположивом дневном свјетлошћу током различитих дијелова године. Међутим, посљедњих година много се говори о могућем укидању сезонског помјерања сата, али за сада ова пракса остаје на снази. Зимско рачунање времена у Србији важиће до пролећа 2027. године кад нас очекује ново помјерање казаљки и повратак на љетње рачунање времена, преноси телеграф.

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Тагови :

зима

Сат

помјерање сата

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