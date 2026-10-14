Расправа о опозиву Пленковића трајала до два сата иза поноћи

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Хрватске Андреј Пленковић рекао је да је циљ опозиције да дестабилизује Владу и парламентарну већину, али да иницијативом за њен опозив у томе нису успјели нити ће успјети до краја његовог трећег мандата.
Говорећи о Госпићу, Пленковић је нагласио да је ријеч о озбиљном случају незаконитог одлагања опасног отпада, али је одбацио политичку одговорност Владе, те критиковао опозицију због тврдњи о "отрованој Лици".
Он је нагласио да досадашња мјерења нису показала конкретно здравствено угрожавање грађана Госпића, преносе хрватски медији.
"Политичке одговорности Владе у овом случају нема нити је може бити. Група људи и правних лица организовала се како би за свој профит извршила тешка кривична дјела против животне средине, а њихова одговорност ће бити утврђена у кривичном поступку", рекао је Пленковић на почету сједнице Владе Хрватске.
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Хрватски сабор јутрос је око 2.00 часа завршио расправу о приједлогу опозиције за покретање питања повјерења предсједнику Владе Андреју Пленковићу којег сматрају политички одговорим за случај опасног отпада у Госпићу, а одлазак челних људи у земљи неопходним.
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