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Демонтрације у Тирани прерасле у сукоб, више повријеђених и приведених

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14.10.2026 08:46

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Припадници полиције за разбијање демонстрација приводе демонстранта са капуљачом током сукоба у близини Министарства просвете у Тирани (Албанија), у уторак, 13. октобра 2026. године; он је учествовао у протесту који је организовао покрет „Фламинго”, захтјевајући оставку премијера Едија Раме.
Фото: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Више особа повријеђено је у Тирани гдје је дошло до сукоба са полицијом на студентском протесту, а приведен је и већи број демонстраната.

Организатори су навели да је протест организован због услова на универзитетима, високих трошкова образовања, недостатка финансијске подршке и изгледа за запослење након дипломирања. Поједини учесници додали су да желе да изразе незадовољство због рада владе.

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Демонстранти су рушили ограде, бацали каменице и разбијали стакла, а полиција је интервенисала воденим топом и другим средствима како би растјерала окупљене, пренио је Албанијан пост.

Министарство здравља и социјалне заштите Албаније саопштило је да је укупно 13 особа затражило је помоћ у Универзитетском болничком центру "Мајка Тереза" и Универзитетској болници за трауматологију. Међу њима су демонстранти, представници медија, полицајци и грађани, пренио је Дукађини.

Једна особа је хоспитализована и остаће под надзором лекара, док се стање друге особе прати од стране медицинског особља.

Шест припадника полиције имају повреде оштрим предметима, углавном по рукама и ногама. Они су примили неопходну медицинску његу и отпуштени су из болнице.

Двоје представника медија примило је медицинску помоћ након чега су пуштени кући, а помоћ су затражила и два пролазника.

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Окупљање, које су организовали студенти, почело је јуче по подне, у почетку без већих инцидената, али се атмосФера промијенила када је група демонстраната почела да чупа металне ограде постављене дуж тротоара испред министарства.

На снимцима се види како метална ограда пада, а демонстранти се окупљају у близини улаза у институцију. Неки од њих, са прекривеним лицима, почели су да бацају предмете према згради.

Након интервенције услиједило је привођење већег броја особа које су присуствовале протесту.

(Срна)

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Тагови :

Албанија

Тирана

Протести

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