Демонтрације у Тирани прерасле у сукоб, више повријеђених и приведених

Аутор:АТВ редакција
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Више особа повријеђено је у Тирани гдје је дошло до сукоба са полицијом на студентском протесту, а приведен је и већи број демонстраната.
Организатори су навели да је протест организован због услова на универзитетима, високих трошкова образовања, недостатка финансијске подршке и изгледа за запослење након дипломирања. Поједини учесници додали су да желе да изразе незадовољство због рада владе.
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Демонстранти су рушили ограде, бацали каменице и разбијали стакла, а полиција је интервенисала воденим топом и другим средствима како би растјерала окупљене, пренио је Албанијан пост.
Министарство здравља и социјалне заштите Албаније саопштило је да је укупно 13 особа затражило је помоћ у Универзитетском болничком центру "Мајка Тереза" и Универзитетској болници за трауматологију. Међу њима су демонстранти, представници медија, полицајци и грађани, пренио је Дукађини.
Једна особа је хоспитализована и остаће под надзором лекара, док се стање друге особе прати од стране медицинског особља.
Шест припадника полиције имају повреде оштрим предметима, углавном по рукама и ногама. Они су примили неопходну медицинску његу и отпуштени су из болнице.
Двоје представника медија примило је медицинску помоћ након чега су пуштени кући, а помоћ су затражила и два пролазника.
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Окупљање, које су организовали студенти, почело је јуче по подне, у почетку без већих инцидената, али се атмосФера промијенила када је група демонстраната почела да чупа металне ограде постављене дуж тротоара испред министарства.
На снимцима се види како метална ограда пада, а демонстранти се окупљају у близини улаза у институцију. Неки од њих, са прекривеним лицима, почели су да бацају предмете према згради.
Након интервенције услиједило је привођење већег броја особа које су присуствовале протесту.
(Срна)
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