Званичници и колеге се опраштају од доктора Талића: Огроман и ненадокнадив губитак

Аутор:АТВ редакција
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Поводом смрти професора др Горан Талић истакнутог српског ортопеда, дугогодишње директора Завода "Др Мирослав Зотовић" и визионара који је ову установу подигао на свјетски ниво, опраштају се званичници, колеге и пријатељи.
Истичу да је отишао је човјек који није причао о добру - он га је чинио и који је дао немјерљив допринос здравству Републике Српске
"Са тугом сам примио вијест о смрти проф. др Горана Талића. Памтићемо га као доброг човјека, врсног љекара и некога ко је свакодневно радио на напретку", рекао је премијер Српске Саво Минић.
Република Српска
Минић: Доктор Талић много учинио за људе и здравство Српске, остајемо му бескрајно захвални
Учинио је много за људе и здравство Српске и на томе му остајемо бескрајно захвални.
Ентузијазам му је био друго име, а прегалаштво презиме, истакао је предсједник НСРС Ненад Стевандић.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран упутио је саучешће породици Талића, врсног љекара, за кога је рекао да је учинио много за народ и здравство Српске.
Са дубоком тугом и искреним жаљењем примио сам вијест о смрти нашег уваженог проф. др Горана Талића.
У овим тешким тренуцима, у име грађана Републике Српске и у своје лично име, породици Талић упућујем изразе најдубљег и најискренијег саучешћа.
Одлазак професора Талића није само ненадокнадив губитак за његову породицу, већ и за цијелу Републику Српску. Памтићемо га као изузетног, племенитог и доброг човјека, чија су људскост, топлина и хуманост дотицале све који су имали привилегију да га познају. Као врсни љекар, хуманиста и признати стручњак, посветио је живот лијечењу људи и несебичној помоћи онима којима је била најпотребнија.
Његов визионарски рад, посвећеност и свакодневни труд на унапређењу здравственог система оставили су неизбрисив траг. Учинио је много за народ и здравство Српске, градећи стандарде на које сви можемо бити поносни, и на томе му остајемо бескрајно захвални.
Његово дјело, доброта и љубав према човjеку живjеће кроз генерације оних којима је вратио здравље и наду, као и свих нас који смо у њему имали ослонац и пријатеља.
Нека му је вјечна слава и хвала за све што је учинио за свој народ и Републику Српску.— Siniša Karan (@sinisa_karan) October 14, 2026
"Поштована породице Талић, са дубоком тугом и искреним жаљењем примио сам вијест о смрти нашег уваженог професора др Горана Талића. У овим тешким тренуцима, желим да вам у име грађана Републике Српске и у своје лично име упутим изразе најдубљег и најискренијег саучешћа", навео је Каран.
"Са невјерицом и тугом примила сам вијест о смрти доктора Горана Талића. Остаће упамћен као изврстан љекар, хуманиста, професор, дугогодишњи директор Института "Др Мирослав Зотовић" и човјек који је дао немјерљив допринос развоју и унапређењу здравственог система Републике Српске", рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
Република Српска
Цвијановић: Доктор Талић остаће упамћен као изврстан љекар, хуманиста, професор
Предсједник Милорад Додик истакао је да је смрт доктора Талића за Републику Српску је ненадокнадив људски губитак.
"Отишао је човјек који је имао још штошта да да. Отишао је прерано. Отишао је човјек који није причао о добру - он га је чинио. Нека му је вјечна слава и хвала", истакао је Додик.
Република Српска
Додик: Доктор Талић један од највећих људи које је Република Српска имала
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