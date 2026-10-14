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Минић: Доктор Талић много учинио за људе и здравство Српске, остајемо му бескрајно захвални

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14.10.2026 07:15

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Са тугом сам примио вијест о смрти проф. др Горана Талића. Памтићемо га као доброг човјека, врсног љекара и некога ко је свакодневно радио на напретку, рекао је премијер Српске Саво Минић.

"Учинио је много за људе и здравство Српске и на томе му остајемо бескрајно захвални. Породици упућујем искрено саучешће. Вјечна му слава и хвала", написао је Минић на Икс-у.

Горан Талић

Република Српска

Преминуо је Горан Талић

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Тагови :

Саво Минић

Саучешће

Горан Талић

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