Минић: Доктор Талић много учинио за људе и здравство Српске, остајемо му бескрајно захвални

Аутор:АТВ редакција
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Са тугом сам примио вијест о смрти проф. др Горана Талића. Памтићемо га као доброг човјека, врсног љекара и некога ко је свакодневно радио на напретку, рекао је премијер Српске Саво Минић.
"Учинио је много за људе и здравство Српске и на томе му остајемо бескрајно захвални. Породици упућујем искрено саучешће. Вјечна му слава и хвала", написао је Минић на Икс-у.
Са тугом сам примио вијест о смрти проф. др Горана Талића. Памтићемо га као доброг човјека, врсног љекара и некога ко је свакодневно радио на напретку. Учинио је много за људе и здравство Српске и на томе му остајемо бескрајно захвални.
Породици упућујем искрено саучешће.
Вјечна му слава и хвала!— Саво Минић (@minic_savo) October 14, 2026
Република Српска
Преминуо је Горан Талић
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