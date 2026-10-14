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Српска богатија за 27 беба

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14.10.2026 08:00

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беба новорођенче мало дијете
Фото: Pexel/Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба, седам д‌јевојчица и 19 д‌јечака, речено је Срни у породилиштима.

Дванаест беба рођено је у Бањалуци, четири у Добоју, три у Градишци, по двије у Бијељини и Фочи, а по једна у Источном Сарајеву, Приједору и Требињу.

У Бањалуци је рођено седам д‌јечака и пет д‌јевојчица, у Добоју три д‌јечака и д‌јевојчица, у Градишци три д‌јечака, у Бијељини два д‌јечака, у Фочи д‌јечак и д‌јевојчица, а у Источном Сарајеву, Приједору и Требињу по један д‌јечак.

Порода није било у Зворнику и Невесињу.

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Тагови :

беба

породилиште

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