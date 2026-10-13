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Сутра ујутро стиже мраз, а температура иде у минус!

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13.10.2026 21:08

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Сутра ујутро стиже мраз, а температура иде у минус!
Фото: Pixabay

Сутра ујутро очекује нас први минус ове јесени, како јавља БХ Метео.

Према најави БХМетео.ба сутра нас у јутарњим часовима очекује у неким дијеловима БиХ од - 4 до 3 степена Целзијусова.

Такође, како наводе метеоролози, појаву мраза, по котлинама и дуж ријечних токова може спријечити појава магле која се данас локално задржала до поднева.

"Да смо већ дубоко закорачили у јесен сугеришу све хладније ноћи али и све дуже задржавање магле по низинама Босне. Типична транзиција ка јесени и јесењем обрасцу времена. У наредном периоду слично уз наставак температура око и испод просјека за доба године", наводе из БХ Метео.

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