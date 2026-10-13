Камиони на Келебији и Батровцима чекају шест часова

Аутор:АТВ редакција
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Теретна возила на излазу из Србије најдуже чекају на граничним прелазима Келебија и Батровци, гдје се задржавају просјечно шест сати.
На граничним прелазима Хоргош, Шид и Бездан камиони чекају четири сата, саопштено је из Ауто-мото савез Србије /АМСС/.
Теретњаци на излазу из земље на прелазу Сремска Рача чекају сат времена.
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