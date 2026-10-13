Logo

Црква упозорава грађане у Бијељини: Јеховини свједоци обилазе домаћинства, будите опрезни

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
13.10.2026 17:01

Коментари:

0
Црква упозорава грађане у Бијељини: Јеховини свједоци обилазе домаћинства, будите опрезни
Фото: Youtube/KenoVelicanstveni, eparhijazt

Информативна служба Епархије зворничко-тузланске упозорила је грађане Бијељине и околине на дјеловање вјерске заједнице Јеховини свједоци, указујући на њихове методе ширења вјерског учења и могуће ризике за поједине грађане.

У саопштењу Епархије наводи се да је ова вјерска заједница настала у другој половини 19. вијека у Сједињеним Америчким Државама, под вођством Чарлса Тејза Расела, те да се њено учење значајно разликује од православног хришћанства.

Како истичу, основне разлике огледају се у одбацивању Свете Тројице и негирању божанске природе Исуса Христа, због чега их Православна црква не сматра дијелом православне хришћанске традиције.

Сергеј Тороп

Свијет

''Исус Христ'' осуђен на 12 година затвора

Из Епархије наводе да Јеховини свједоци имају централизовану организацију са сједиштем у САД, која усмјерава њихове активности и издавачку дјелатност. Указују и на њихово одбијање трансфузије крви, однос према државним симболима, као и на ранија неостварена предвиђања краја свијета.

Обилазе домаћинства и шаљу писма

Према наводима Епархије, Јеховини свједоци на подручју Бијељине и околине дјелују првенствено кроз директне контакте са грађанима, обилазећи домаћинства од врата до врата, али и слањем писама путем поште.

Писма која остављају
Писма која остављају

Грађанима нуде бесплатне курсеве, вјерске часописе и своје издање Светог писма, чији је превод, како оцјењују из Епархије, прилагођен учењу ове заједнице.

Посебну забринутост изразили су због могућег утицаја на старије, усамљене и болесне особе.

У саопштењу се тврди да се таквим особама, кроз разговоре, дружење и понуду помоћи, може постепено створити осјећај зависности од вјерске заједнице. Из Епархије упозоравају и на могућност материјалног искоришћавања рањивих појединаца, укључујући преписивање имовине организацији.

Такође наводе да се од млађих и новопридошлих чланова очекује велика посвећеност заједници, укључујући активно учешће у ширењу њеног учења и обиласку домаћинстава.

На крају саопштења, Епархија зворничко-тузланска позвала је вјернике и грађане Бијељине на опрез прили

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јеховини свједоци

Бијељина

Епархија зворничко-тузланска

Коментари (0)

Више из рубрике

РиТЕ Угљевик

Друштво

Термоелектрана "Угљевик" вечерас престаје са радом због недостатка угља

1 ч

1
Возови поново саобраћају од Сарајева до Чапљине: Познато када се враћа редован режим вожње

Друштво

Возови поново саобраћају од Сарајева до Чапљине: Познато када се враћа редован режим вожње

1 ч

0
Обиљежавање Међународног дана смањења ризика од катастрофа

Друштво

Обиљежавање Међународног дана смањења ризика од катастрофа

2 ч

0
Седми Инклузивни атлетски митинг "Сунце"

Друштво

Седми Инклузивни атлетски митинг "Сунце"

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

03

Ковачевић: Игор Додик један од архитеката побједе СНСД-а

17

58

Случај гажења људи на тркама: Вујовића терете за тешко убиство у покушају

17

56

Колико новца вам је потребно за пун резервоар у Бањалуци?

17

38

Трагедија у Србији: Дјевојчица преминула када је на њу пао комад намјештаја

17

36

Професор Владимир Вулетић пронађен мртав

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима