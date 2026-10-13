Црква упозорава грађане у Бијељини: Јеховини свједоци обилазе домаћинства, будите опрезни

Аутор:АТВ редакција
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Информативна служба Епархије зворничко-тузланске упозорила је грађане Бијељине и околине на дјеловање вјерске заједнице Јеховини свједоци, указујући на њихове методе ширења вјерског учења и могуће ризике за поједине грађане.
У саопштењу Епархије наводи се да је ова вјерска заједница настала у другој половини 19. вијека у Сједињеним Америчким Државама, под вођством Чарлса Тејза Расела, те да се њено учење значајно разликује од православног хришћанства.
Како истичу, основне разлике огледају се у одбацивању Свете Тројице и негирању божанске природе Исуса Христа, због чега их Православна црква не сматра дијелом православне хришћанске традиције.
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Из Епархије наводе да Јеховини свједоци имају централизовану организацију са сједиштем у САД, која усмјерава њихове активности и издавачку дјелатност. Указују и на њихово одбијање трансфузије крви, однос према државним симболима, као и на ранија неостварена предвиђања краја свијета.
Према наводима Епархије, Јеховини свједоци на подручју Бијељине и околине дјелују првенствено кроз директне контакте са грађанима, обилазећи домаћинства од врата до врата, али и слањем писама путем поште.
Грађанима нуде бесплатне курсеве, вјерске часописе и своје издање Светог писма, чији је превод, како оцјењују из Епархије, прилагођен учењу ове заједнице.
Посебну забринутост изразили су због могућег утицаја на старије, усамљене и болесне особе.
У саопштењу се тврди да се таквим особама, кроз разговоре, дружење и понуду помоћи, може постепено створити осјећај зависности од вјерске заједнице. Из Епархије упозоравају и на могућност материјалног искоришћавања рањивих појединаца, укључујући преписивање имовине организацији.
Такође наводе да се од млађих и новопридошлих чланова очекује велика посвећеност заједници, укључујући активно учешће у ширењу њеног учења и обиласку домаћинстава.
На крају саопштења, Епархија зворничко-тузланска позвала је вјернике и грађане Бијељине на опрез прили
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