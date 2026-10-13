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Професор Владимир Вулетић пронађен мртав

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13.10.2026 17:36

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Некадашњи потпредседник ФК Партизан професор Правног факултета Владимир Вулетић преминуо је у 47. години живота.

Како је потврђено Куриру, Вулетић је нађен мртав у сауни свог стана након што се данима није јављао на телефон.

Како кажу - пронађен је мртав јуче око 15.40 часова у сауни која се налази у његовом стану, у Улици Владана Деснице на Миријеву, након што су четворица младића обила врата просторије јер се данима није јављао на телефон.

Случај је пријављен је полицији јуче поподне, када су четворица младића дошла до стана професора Вулетића забринути јер се већ три дана никоме није јављао.

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Они су полицији рекли да су имали кључ од стана.

Након што су ушли унутра и попели се на спрат на ком се налази сауна, схватили су да су врата сауне закључана са унутрашње стране или заглављена.

Посљедња објава Вулетића

Он је био веома активан на друштвеним мрежама, а његова посљедња објава изазвала је доста реакција.

"…да ћу у по речи стати, да се нећу освртати…никада…", је посљедња објава Вулетића у којој је цитирао стих пјесме Ђорђа Балашевића.

Ко је био Владимир Вулетић?

Владимир Вулетић је српски правник, универзитетски професор и некадашњи функционер Фудбалског клуба Партизан. Рођен је у Шапцу, гдје је завршио основну школу и гимназију, а Правни факултет Универзитета у Београду дипломирао је 2001. године као најбољи студент генерације.

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Академску каријеру изградио је на Правном факултету у Београду, гдје се бави правном историјом и римским правом. Широј јавности постао је познат и по ангажману у ФК Партизан, гдје је у децембру 2014. изабран за предсједника Надзорног одбора, а потом обављао функцију потпредсједника клуба. Са те функције повукао се 9. фебруара 2021. године.

Вулетић је био присутан и у јавном и политичком животу Србије, гдје је учествовао у медијским дебатама о друштвеним и политичким темама.

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Тагови :

Владимир Вулетић

Београд

пронађен мртав

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