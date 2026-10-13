У центру Краљева избио пожар, двије особе повријеђене

Аутор:АТВ редакција
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У стамбеној згради у центру Краљева јутрос је избио пожар, а двије особе су се нагутале дима и возилом Хитне помоћи превезене су до болнице, јавио је РТС.
Гори стан на посљедњем спрату зграде у Улици цара Душана у центру Краљева.
Три ватрогасно-спасилачке екипе су на терену.
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Очекује се да пожар ускоро буде локализован.
За сада није познат узрок пожара.
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