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У центру Краљева избио пожар, двије особе повријеђене

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13.10.2026 07:20

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Ватрогасци, Србија
Фото: MUP Republike Srbije

У стамбеној згради у центру Краљева јутрос је избио пожар, а двије особе су се нагутале дима и возилом Хитне помоћи превезене су до болнице, јавио је РТС.

Гори стан на посљедњем спрату зграде у Улици цара Душана у центру Краљева.

Три ватрогасно-спасилачке екипе су на терену.

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Очекује се да пожар ускоро буде локализован.

За сада није познат узрок пожара.

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Тагови :

пожар

Србија

Краљево

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