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Дрес Мајкла Џордана продат за 14 милиона долара

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13.10.2026 08:19

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Мајкл Џордан из Чикаго булса повлачи лопту ван домашаја бека Јута џеза Џефа Хорнасека током игре у трећој четвртини друге утакмице НБА финала у Солт Лејк Ситију, 5. јуна 1998. године.
Фото: Tanjug/AP/Mark J. Terrill

Дрес који је бивши амерички кошаркаш Мајкл Џордан носио и потписао током финалне серије НБА лиге 1998. године продат је за 14 милиона долара инвеститору у некретнине из Мајамија Рону Фирману.

Ријеч је о највишој цијени икада плаћеној за спортске меморабилије из кошарке, а рекорд држи дрес бејзбол играча Бејб Рута, продат 2024. године за 24,12 милиона долара, саопштила је аукцијска кућа "Hunt Auctions".

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Џордан је црвени дрес носио на другој утакмици финалне серије против "Јуте џез" 5. јуна 1998. године, када су "Чикаго булси" побиједили и изједначили резултат у серији на 1:1, а потом освојили титулу побједом у шест утакмица.

То је уједно био шести и посљедњи шампионски трофеј Џордана у каријери, преноси агенција АП.

Предсједник аукцијске куће Дејвид Хант изјавио је да је значај Мајкла Џордана на тржишту спортских колекционарских предмета достигао ниво карактеристичан за чувена умјетничка дјела.

Дресови које је Џордан носио у финалној серији 1998. године већ су достизали вишемилионске износе, па је тако дрес са прве утакмице продат 2022. године за око 10,1 милион долара, а са треће утакмице прошлог мјесеца достигао 12,3 милиона долара.

У саопштењу аукцијске куће наведено је да је дрес првобитно купљен од "Чикаго булса" 2003. године, а од тада је само једном промијенио власника.

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Велико интересовање колекционара влада и за друге из Џорданове посљедње сезоне у Чикагу.

Патике које је носио на другој утакмици финала против "Јуте" продате су 2023. године на аукцији куће "Сотби" за 2,2 милиона долара, што је тада представљало рекорд за најскупље продате патике.

(Срна)

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Мајкл Џордан

дрес

аукција

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