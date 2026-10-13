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Губитак апетита - када је важно обратити се љекару?

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13.10.2026 07:47

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Губитак апетита - када је важно обратити се љекару?
Фото: julie aagaard/Pexels

Повремени губитак апетита није неуобичајена појава. Стрес, умор, вирусне инфекције или одређени лијекови могу привремено да смање жељу за храном.

Међутим, ако губитак апетита траје дуже, прати га необјашњив губитак тјелесне тежине или се јавља уз друге тегобе, важно је обратити се љекару.

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Када губитак апетита постаје разлог за забринутост?

Смањен апетит најчешће није знак озбиљне болести. Може се јавити због пробавних сметњи, анксиозности, депресије, инфекција или нежељених дејстава лијекова.

Ипак, понекад може да буде повезан и са болестима органа за варење, хормонским поремећајима или другим здравственим проблемима.

Преглед љекара препоручује се ако губитак апетита траје дуже од једне до двије недјеље, нарочито ако се не може објаснити промјенама животних околности или пролазном болешћу.

Посебну пажњу треба обратити на ненамјерни губитак тјелесне тежине, изражен умор, учестале болове у стомаку, дуготрајну мучнину, промјене у пражњењу цријева или осјећај ситости већ након неколико залогаја.

Ако се уз губитак апетита појави крв у столици, не треба одлагати одлазак љекару. Црна, катранаста столица, обилно крварење, јак бол у стомаку или знаци озбиљне дехидратације захтјевају хитну медицинску процену.

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Није важна само количина хране

Један од знакова на које треба обратити пажњу јесте и промјена уобичајених прехрамбених навика. Особа која је раније нормално јела, а сада се брзо засити или редовно прескаче оброке јер не осјећа глад требало би да размотри шта је узрок такве промјене.

Љекар ће, у зависности од симптома, процјенити да ли су потребне анализе крви, преглед органа за варење или додатна дијагностика.

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Тагови :

здравље

апетит

губитак апетита

Глад

Храна

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