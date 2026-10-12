Logo

Једноставан доручак за здравље срца и бољу циркулацију

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.10.2026 08:16

Коментари:

0
Укусан пудинг од чиа сјемена у чаши на дрвеној дасци.
Фото: Charlotte May/Pexels

Пронаћи доручак који је истовремено брз, укусан и хранљив није увијек лако, нарочито током ужурбаних јутара.

Овсене пахуљице чест су избор због високог садржаја влакана и повољног утицаја на здравље срца, али постоји још једна једноставна алтернатива која може да се припреми претходне вечери.

Вјенчање

Свијет

Седам пута се удавала, од мушкараца узимала новац за коцку

Кардиолог др Ларс Сондергард као једну од опција препоручује пудинг од чија сјеменки са орасима.

"Захтјева минималан труд и обезбјеђује обиље омега-3 масних киселина које подржавају срчани ритам и проток крви", рекао је за "Параде".

Комбинација богата омега-3 масним киселинама

Чија сјеменке и ораси садрже алфа-линоленску киселину (АЛА), биљну омега-3 масну киселину. Сондергард наводи да АЛА може да помогне у смањењу упалних процеса и нивоа триглицерида, као и да може благо да снизи крвни притисак.

Чија сјеменке такође су богате влакнима.

"Изузетно су богате растворљивим и нерастворљивим влакнима и пружају сличне предности као овас када је ријеч о снижавању холестерола и одржавању стабилног нивоа шећера у крви", објаснио је др Сондергард.

Припрема овог доручка је веома једноставна. Чија сјеменке потребно је помијешати са млијеком или биљним напитком и оставити преко ноћи како би упиле течност.

Прољеће-жена

Занимљивости

Стиже астролошки земљотрес: За 5 знакова више ништа неће бити исто

Ујутру се могу додати ораси и тако се за свега неколико минута добија доручак богат влакнима и незасићеним мастима.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доручак

чиа сјеменке

здраве јутарње навике

оброк

Намирнице

Коментари (0)

Више из рубрике

Глукометар, шприц и здравствене карте за управљање дијабетесом на ружичастој позадини.

Здравље

Препознат пети облик дијабетеса: Многи људи га имају, али се тешко открива

1 д

0
Чај, кафа, топли напитак, пиће

Здравље

Нагли престанак уноса кофеина може изазвати ове симптоме

1 д

0
Чај шоља напитак чајник сто

Здравље

Шоља овог чаја прије одласка у кревет ће вам помоћи да брже заспите

2 д

0
Риђокоса жена ужива у ружичастој крофни у затвореном простору кафића.

Здравље

Зашто вам се баш увече једе нешто слатко?

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

26

У паду цијене нафте

08

19

Шта значи ако на Михољдан пада киша? Наши преци су се плашили ове зиме

08

16

Једноставан доручак за здравље срца и бољу циркулацију

08

03

Потврђена оптужница против осумњичене за помагање Вујовићу

08

01

Седам пута се удавала, од мушкараца узимала новац за коцку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима