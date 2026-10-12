Једноставан доручак за здравље срца и бољу циркулацију

Аутор:АТВ редакција
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Пронаћи доручак који је истовремено брз, укусан и хранљив није увијек лако, нарочито током ужурбаних јутара.
Овсене пахуљице чест су избор због високог садржаја влакана и повољног утицаја на здравље срца, али постоји још једна једноставна алтернатива која може да се припреми претходне вечери.
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Кардиолог др Ларс Сондергард као једну од опција препоручује пудинг од чија сјеменки са орасима.
"Захтјева минималан труд и обезбјеђује обиље омега-3 масних киселина које подржавају срчани ритам и проток крви", рекао је за "Параде".
Чија сјеменке и ораси садрже алфа-линоленску киселину (АЛА), биљну омега-3 масну киселину. Сондергард наводи да АЛА може да помогне у смањењу упалних процеса и нивоа триглицерида, као и да може благо да снизи крвни притисак.
Чија сјеменке такође су богате влакнима.
"Изузетно су богате растворљивим и нерастворљивим влакнима и пружају сличне предности као овас када је ријеч о снижавању холестерола и одржавању стабилног нивоа шећера у крви", објаснио је др Сондергард.
Припрема овог доручка је веома једноставна. Чија сјеменке потребно је помијешати са млијеком или биљним напитком и оставити преко ноћи како би упиле течност.
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Ујутру се могу додати ораси и тако се за свега неколико минута добија доручак богат влакнима и незасићеним мастима.
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