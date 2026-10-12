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Како правилно подесити климу за ефикасно гријање и мање рачуне?

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12.10.2026 08:57

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клима уређај хлађење и гријање простора
Фото: Pexel/Jakub Zerdzicki

Клима-уређај је многима најједноставније рјешење за гријање током прелазног периода. Ипак, превисоко подешавање не значи да ће се простор брже загријати, а може да доведе до непотребно веће потрошње струје.

Када током јесени захлади, али још нема потребе за цјелодневним гријањем, инвертер клима може ефикасно да загрије стан. За већину домаћинстава добар почетни избор је око 21 степен, уз режим хеат.

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Наравно, не постоји подешавање које гарантује најмању потрошњу у сваком стану. На њу утичу изолација, спољни услови, величина просторије, снага и ефикасност уређаја.

Грешка је одмах ставити климу на 30 степени

Једна од честих грешака јесте подешавање климе на 28 или 30 степени како би се хладна соба наводно брже загријала.

Код инвертер уређаја тиме се не добија нужно брже загријавање. Клима ће настојати да достигне задату вриједност и због тога може дуже да ради великом снагом.

Ако желите пријатно загријану просторију, боље је одмах изабрати жељено подешавање него поставити максимум и касније га смањивати.

Што је већа разлика између спољне и унутрашње температуре, уређају је потребно више енергије да одржи жељене услове.

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Управо зато инвертер климе могу бити посебно ефикасне током јесени, када спољне температуре још нису веома ниске. Када загрију простор, оне не морају стално да раде пуном снагом. Компресор смањује интензитет рада и прилагођава га тренутним потребама.

Због тога ни често ручно укључивање и искључивање није увијек најбољи начин за уштеду. Ако се просторија користи током већег дијела дана, практичније је пустити инвертер да одржава стабилне услове.

Како подесити вентилатор

За свакодневно гријање може се користити аутоматска брзина вентилатора, тако да уређај сам регулише проток ваздуха.

Важан је и положај крилаца. Пошто се топао ваздух подиже, при гријању је корисно усмјерити струјање наниже. Тако се топлота боље распоређује кроз просторију, умјесто да се највећи дио топлог ваздуха задржава при плафону.

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Прљави филтери отежавају рад

На потрошњу не утиче само оно што пише на даљинском управљачу. Запрљани филтери могу да смање проток ваздуха и отежају ефикасан рад климе, због чега их треба редовно чистити према упутству произвођача.

Велики губици топлоте кроз прозоре и врата, лоша изолација или клима недовољне снаге за простор који треба загријати такође могу знатно да повећају потрошњу.

За прелазни период зато је једноставно правило: крените са око 21 степеном, укључите ХЕАТ и аутоматски вентилатор, а подешавање мијењајте само ако вам није довољно пријатно. Тако клима може да ради равномјерније, без непотребног форсирања уређаја.

(Курир)

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Тагови :

Клима уређај

гријање

клима

зима

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