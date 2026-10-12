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Грађани БиХ ускоро ће моћи да блокирају нежељене позиве и поруке

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12.10.2026 09:42

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Фото: Pexel/ Anna Shvets

Грађани БиХ ускоро ће имати могућност да се уписом у јавни регистар "Не зови" заштите од нежељених позива и порука рекламног садржаја.

Нова правила односе се не само на компаније, већ и на политичке странке, вјерске заједнице и хуманитарне организације које грађане контактирају у маркетиншке сврхе.

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Заштита ће обухватати различите облике комуникације, укључујући телефонске позиве које упућују особе или аутоматизовани системи, СМС и ММС поруке, као и факсове.

Ипак, постоје одређени изузеци. Организације и компаније моћи ће наставити контактирати кориснике који су им претходно дали писану сагласност за такву комуникацију. Приликом пријаве у регистар грађани ће, међутим, имати могућност повући све раније дате сагласности. Сагласности које буду дате након уписа такође ће важити све док их корисник не опозове.

Успостављање регистра захтијеваће додатно вријеме. Након ступања правила на снагу, генерални директор Регулаторне агенције за комуникације (РАК) имаће 30 дана да донесе административно-техничко упутство за његову примјену. Сам регистар треба бити успостављен у року од 120 дана од ступања тог упутства на снагу.

У случају да грађани и након уписа буду изложени недозвољеним маркетиншким позивима и порукама, притужбе неће рјешавати РАК. За поступање по таквим приговорима надлежни су органи задужени за заштиту потрошача и заштиту личних података.

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Увођењем регистра "Не зови" Босна и Херцеговина настоји ускладити домаће прописе с европским правилима о приватности и електронским комуникацијама, односно Директивом Европске уније из 2002. године.

(РадиоСарајево)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

БиХ

Регистар Не зови

маркетиншки позиви

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