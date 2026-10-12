Грађани БиХ ускоро ће моћи да блокирају нежељене позиве и поруке

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Грађани БиХ ускоро ће имати могућност да се уписом у јавни регистар "Не зови" заштите од нежељених позива и порука рекламног садржаја.
Нова правила односе се не само на компаније, већ и на политичке странке, вјерске заједнице и хуманитарне организације које грађане контактирају у маркетиншке сврхе.
Србија
Доступна четири нова лијека за лијечење канцера
Заштита ће обухватати различите облике комуникације, укључујући телефонске позиве које упућују особе или аутоматизовани системи, СМС и ММС поруке, као и факсове.
Ипак, постоје одређени изузеци. Организације и компаније моћи ће наставити контактирати кориснике који су им претходно дали писану сагласност за такву комуникацију. Приликом пријаве у регистар грађани ће, међутим, имати могућност повући све раније дате сагласности. Сагласности које буду дате након уписа такође ће важити све док их корисник не опозове.
Успостављање регистра захтијеваће додатно вријеме. Након ступања правила на снагу, генерални директор Регулаторне агенције за комуникације (РАК) имаће 30 дана да донесе административно-техничко упутство за његову примјену. Сам регистар треба бити успостављен у року од 120 дана од ступања тог упутства на снагу.
У случају да грађани и након уписа буду изложени недозвољеним маркетиншким позивима и порукама, притужбе неће рјешавати РАК. За поступање по таквим приговорима надлежни су органи задужени за заштиту потрошача и заштиту личних података.
Свијет
Заражено 650 особа, има и мртвих: Опасна бактерија откривена у јајима из Украјине
Увођењем регистра "Не зови" Босна и Херцеговина настоји ускладити домаће прописе с европским правилима о приватности и електронским комуникацијама, односно Директивом Европске уније из 2002. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Хроника
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
18
12
18
12
07
12
02
11
58
Тренутно на програму