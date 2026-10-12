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Кремљ о Трамповој изјави да Украјини треба нови лидер: Зеленски није вољан

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12.10.2026 07:34

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Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Владимир Зеленски не показује вољу да заустави сукоб, због чега предсједник Бијеле куће Доналд Трамп каже да је Украјини потребан нови лидер, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков за Спутњик.

"Трамп је рекао да вјерује да је вријеме за новог предсједника. Зашто? Зато што украјински предсједник мора да донесе веома важне и веома тешке одлуке да би зауставио овај рат. Или Зеленски преузима ову одговорност и показује политичку вољу, или не", нагласио је он.

Песков је оценио да Зеленски тренутно није вољан да то учини.

Раније је портпарол Кремља рекао за Спутњик да је за Москву важно да неко у кијевском режиму покаже вољу да призна реалност на терену и ради на мирном решењу.

Претходно је Трамп рекао да Зеленски треба да одржи изборе. Амерички предсједник га је оптужио да игнорише захтјеве Вашингтона да не напада руске рафинерије нафте и рекао да Украјини треба нови лидер који може да постигне договор.

Мандат Зеленског је истекао 20. маја 2024. Гласање је потом отказано, позивајући се на војно стање и општу мобилизацију.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Доналд Трамп

Владимир Зеленски

Руска војна операција 2026

Украјина избори

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