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Дјевојка (21) ударила у стијену током банџи-џампинга: На мјесту остала мртва

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12.10.2026 07:23

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Двадесетједногодишња дјевојка погинула је у суботу током банџи-џампинга у напуштеном каменолому у њемачком граду Варштајну, након што је током скока ударила у стијену.

Упркос покушајима реанимације, преминула је на мјесту несреће.

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Полиција је у почетку сумњала да је ријеч о несрећи приликом пењања, али је у недјељу појаснила да дјевојка није пала у дубину, већ је током скока ударила у стијену, пише Билд.

Несрећа се догодила око 17.15 часова. Дјевојка из Ашерслебена дошла је у напуштени каменолом у савезној покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија са четворо пратилаца из Саксоније-Анхалт.

Ријеч је о простору који није званично уређено пењалиште, а према наводима полиције, група је сама направила конструкцију за банџи-џампинг.

На стијени су, како се чини, били постављени гвоздени ланци, али за сада није познато да ли су имали везе са несрећом.

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Четворо пратилаца погинуле дјевојке након несреће било је у стању шока. Ватрогасци су на мјесто догађаја послали и тим за психолошку помоћ како би им пружио подршку.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Њемачка

незгода

погинула дјевојчица

банџи џампинг

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