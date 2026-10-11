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Тришић Бабић: Трамп и Путин направили напоре какви су данас потребни свијету

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11.10.2026 22:02

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Тришић Бабић: Трамп и Путин направили напоре какви су данас потребни свијету
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић изјавила је вечерас да амерички предсједник Доналд Трамп у времену великих изазова за свјетски мир, упорно гради мостове дијалога и отвара простор за договор, чак и онда када се чини да су политичке разлике непремостиве.

Она је истакла да се управо у томе огледа одговорност озбиљне државничке политике.

"Мир се не гради продубљивањем подјела, него спремношћу да се разговара и онда када је најтеже", рекла је Тришић Бабић поздрављајући Трампов ангажман и његову иницијативу за енергетско примирје између Русије и Украјине.

Тришић Бабић је поздравила и спремност Русије и Украјине да крену путем енергетског примирја, јер, како је навела, управо такви кораци могу отворити простор за шири процес.

"Свијету су данас потребни такви напори, јер ниједан сукоб не може трајати вјечно, али посљедице погрешних политичких одлука могу обиљежити читаве генерације", навела је Тришић Бабић на "Иксу".

Према њеним ријечима, Трамп и Путин изнова показују колико је важно и у најтежим међународним околностима истрајати у разговору и тражењу рјешења.

Њихови напори, нагласила је она, показују колико је важно да на челу великих сила буду људи који разумију да ни најдубље политичке разлике не смију бити препрека настојањима да се сачувају мир и међународна стабилност.

"Таквим приступом свијету поново дају прилику за повратак дипломатији и дијалогу, умјесто даљег продубљивања сукоба и међусобног искључивања", истакла је Тришић Бабић.

Било би добро, додала је она, да то разумију и други свјетски лидери, посебно они који у подјелама и искључивости још увијек виде доказ политичке моћи и одлучности.

"Озбиљност државничке политике не мјери се способношћу продубљивања сукоба, него мудрошћу и одлучношћу да се пронађе излаз из њих. Увијек на правој страни. На страни мира и стабилности!", закључила је Тришић Бабић.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

Доналд Трамп

Владимир Путин

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