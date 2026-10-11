Тришић Бабић: Трамп и Путин направили напоре какви су данас потребни свијету

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић изјавила је вечерас да амерички предсједник Доналд Трамп у времену великих изазова за свјетски мир, упорно гради мостове дијалога и отвара простор за договор, чак и онда када се чини да су политичке разлике непремостиве.
Она је истакла да се управо у томе огледа одговорност озбиљне државничке политике.
"Мир се не гради продубљивањем подјела, него спремношћу да се разговара и онда када је најтеже", рекла је Тришић Бабић поздрављајући Трампов ангажман и његову иницијативу за енергетско примирје између Русије и Украјине.
Тришић Бабић је поздравила и спремност Русије и Украјине да крену путем енергетског примирја, јер, како је навела, управо такви кораци могу отворити простор за шири процес.
"Свијету су данас потребни такви напори, јер ниједан сукоб не може трајати вјечно, али посљедице погрешних политичких одлука могу обиљежити читаве генерације", навела је Тришић Бабић на "Иксу".
Према њеним ријечима, Трамп и Путин изнова показују колико је важно и у најтежим међународним околностима истрајати у разговору и тражењу рјешења.
Њихови напори, нагласила је она, показују колико је важно да на челу великих сила буду људи који разумију да ни најдубље политичке разлике не смију бити препрека настојањима да се сачувају мир и међународна стабилност.
"Таквим приступом свијету поново дају прилику за повратак дипломатији и дијалогу, умјесто даљег продубљивања сукоба и међусобног искључивања", истакла је Тришић Бабић.
Било би добро, додала је она, да то разумију и други свјетски лидери, посебно они који у подјелама и искључивости још увијек виде доказ политичке моћи и одлучности.
"Озбиљност државничке политике не мјери се способношћу продубљивања сукоба, него мудрошћу и одлучношћу да се пронађе излаз из њих. Увијек на правој страни. На страни мира и стабилности!", закључила је Тришић Бабић.
Поздрављам ангажман предсједника Доналда Трампа @realDonaldTrump и његову иницијативу за енергетско примирје између Русије и Украјине.
У времену великих изазова за свјетски мир, предсједник Трамп упорно гради мостове дијалога и отвара простор за договор, чак и онда када се чини да су политичке разлике непремостиве. Управо се у томе огледа одговорност озбиљне државничке политике. Мир се не гради продубљивањем подјела, него спремношћу да се разговара и онда када је најтеже.
Поздрављам и спремност Русије и Украјине да крену путем енергетског примирја, јер управо такви кораци могу отворити простор за шири процес.
Свијету су данас потребни такви напори, јер ниједан сукоб не може трајати вјечно, али посљедице погрешних политичких одлука могу обиљежити читаве генерације.
Предсједници Трамп и Путин изнова показују колико је важно и у најтежим међународним околностима истрајати у разговору и тражењу рјешења. Њихови напори показују колико је важно да на челу великих сила буду људи који разумију да ни најдубље политичке разлике не смију бити препрека настојањима да се сачувају мир и међународна стабилност. Таквим приступом свијету поново дају прилику за повратак дипломатији и дијалогу, умјесто даљег продубљивања сукоба и међусобног искључивања.
Било би добро да то разумију и други свјетски лидери, посебно они који у подјелама и искључивости још увијек виде доказ политичке моћи и одлучности. Озбиљност државничке политике не мјери се способношћу продубљивања сукоба, него мудрошћу и одлучношћу да се пронађе излаз из њих.
Увијек на правој страни. На страни мира и стабилности!— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) October 11, 2026
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