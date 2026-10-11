Појавили се први снимци: Нови напад Хута на аеродром у Ријаду

Аутор:АТВ редакција
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Коалиција предвођена Саудијском Арабијом објавила је да је "неидентификовани пројектил" поново погодио међународни аеродром краљ Халид у Ријаду.
Ријеч је о истој локацији која је била мета синоћњег напада у којем је погинуло 12 људи, док је више од 300 повријеђено.
Према наводима коалиције, пројектил је погодио Терминал 4, исту зграду која се на мети нашла и јуче. Након удара је избио пожар, који гасе ватрогасци, а на терену су и хитне службе.
Раније су бројни страни медији извијестили о снажној детонацији која је одјекнула у центру саудијске пријестонице. Аеродром је данас био затворен цијелог дана након јучерашњег напада.
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Јеменски Хути преузели су одговорност за напад на аеродром у Ријаду. Одговорност за напад објавили су у телевизијском обраћању. У данашњем нападу на међународни аеродром у Ријаду има повријеђених, објавила је саудијска управа цивилног ваздухопловства.
За сада није познато колико је људи повријеђено. Саудијске власти још нису објавиле детаљније информације о посљедицама напада, док су се на друштвеним мрежама појавили први снимци новог удара.
Another view of #Houthis attack King Khalid Airport in #Riyadh, the capital of #SaudiArabia, with missiles carrying "stones of Sijjeel," reducing it to "devoured straw. https://t.co/0VwiMLfRuL— i (@Miksiddiqui) October 11, 2026
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