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Појавили се први снимци: Нови напад Хута на аеродром у Ријаду

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11.10.2026 19:14

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Напад у Ријаду
Фото: Screenshot / X

Коалиција предвођена Саудијском Арабијом објавила је да је "неидентификовани пројектил" поново погодио међународни аеродром краљ Халид у Ријаду.

Ријеч је о истој локацији која је била мета синоћњег напада у којем је погинуло 12 људи, док је више од 300 повријеђено.

Према наводима коалиције, пројектил је погодио Терминал 4, исту зграду која се на мети нашла и јуче. Након удара је избио пожар, који гасе ватрогасци, а на терену су и хитне службе.

Раније су бројни страни медији извијестили о снажној детонацији која је одјекнула у центру саудијске пријестонице. Аеродром је данас био затворен цијелог дана након јучерашњег напада.

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Јеменски Хути преузели су одговорност за напад на аеродром у Ријаду. Одговорност за напад објавили су у телевизијском обраћању. У данашњем нападу на међународни аеродром у Ријаду има повријеђених, објавила је саудијска управа цивилног ваздухопловства.

За сада није познато колико је људи повријеђено. Саудијске власти још нису објавиле детаљније информације о посљедицама напада, док су се на друштвеним мрежама појавили први снимци новог удара.

(Телеграф)

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Тагови :

Ријад

Напад

Хути

Саудијска Арабија

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