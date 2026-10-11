Инцидент у Пољској: Мушкарац шетао са ножем по улици па убијен

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Пољској отворила је ватру и убила мушкарца наоружаног ножем на улици у јужном пољском граду Нови Сонч, рекла је портпарол полиције Кракова Катаржина Цисло.
"Добили смо пријаву да мушкарац наоружан ножем шета улицом Лвовска. Полиција му је наредила да баци нож, али 41-годишњи мушкарац није реаговао на захтјеве", рекла је она новинарима.
Неименовани мушкарац се затим помјерио према једном од полицајаца, што је навело другог да пуца из свог службеног оружја.
Мушкарац је одведен у болницу, гдје је подлегао повреди од ватреног оружја.
Тужилац је позван на мјесто догађаја, а полиција је покренула истрагу у вези са употребом полицијског ватреног оружја.
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