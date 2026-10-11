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Инцидент у Пољској: Мушкарац шетао са ножем по улици па убијен

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11.10.2026 17:29

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Инцидент у Пољској: Мушкарац шетао са ножем по улици па убијен
Фото: Unsplash

Полиција у Пољској отворила је ватру и убила мушкарца наоружаног ножем на улици у јужном пољском граду Нови Сонч, рекла је портпарол полиције Кракова Катаржина Цисло.

"Добили смо пријаву да мушкарац наоружан ножем шета улицом Лвовска. Полиција му је наредила да баци нож, али 41-годишњи мушкарац није реаговао на захтјеве", рекла је она новинарима.

Неименовани мушкарац се затим помјерио према једном од полицајаца, што је навело другог да пуца из свог службеног оружја.

Мушкарац је одведен у болницу, гд‌је је подлегао повреди од ватреног оружја.

Тужилац је позван на мјесто догађаја, а полиција је покренула истрагу у вези са употребом полицијског ватреног оружја.

Пољска се посљедњих дана суочава са таласом напада ножем на јавним мјестима.

Једна 21-годишња д‌јевојка јуче је ножем избола три особе у близини школе у ​​центру Варшаве - 17-годишњу д‌јевојку, 17-годишњег младића и 24-годишњег мушкарца.

У нападима тинејџера раније ове седмице једна особа је погинула, а више од 10 је повријеђено.

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Тагови :

нож

Убиство

Пољска

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