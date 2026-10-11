Зеленски пристао на изборе: Поставио услов Трампу

Аутор:АТВ редакција
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Украјински предсједник Володимир Зеленски предложио је данас 60-дневно потпуно примирје са Русијом како би Украјина могла да организује предсједничке изборе.
Он је рекао да је Кијев спреман и за договор о обустави напада на енергетску инфраструктуру, док је истовремено позвао америчког предсједника Доналда Трампа да изврши притисак на руског предсједника Владимира Путина како би се рат окончао.
"Реците (руском предсједнику Владимиру) Путину да нам да два мјесеца, 60 дана примирја, и ми ћемо организовати изборе. Наравно, бићемо спремни да прихватимо било коју одлуку нашег народа", рекао је Зеленски у интервјуу за АБЦ Њуз.
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Он је нагласио да одлука о томе када ће избори бити одржани припада украјинским грађанима, али је указао на безбједносне и правне препреке за њихово организовање током рата, укључујући потребу да се свим бирачима омогући безбједно гласање.
"Уз сво поштовање према предсједнику Трампу, на нашем друштву и нашим грађанима је да изаберу једног или другог лидера", рекао је украјински предсједник, додајући да разумије да руски предсједник Владимир Путин жели промјену власти у Украјини.
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