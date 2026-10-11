Има и мртвих: Људи се отровали, повучена јаја из Украјине

Аутор:АТВ редакција
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У Великој Британији покренуто је хитно повлачење јаја увезених из Украјине након што је лабораторијским анализама утврђено присуство бактерије салмонеле.
Откриће долази у тренутку када се земља суочава са великом епидемијом ове бактеријске инфекције, у којој је заражено најмање 650 људи, 99 је хоспитализовано, док су двије особе преминуле.
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Британске здравствене власти саопштиле су да је у спорним јајима пронађен сој салмонеле који је повезан са 36 случајева заразе регистрованих у Енглеској током 2026. године.
Ипак, стручњаци наглашавају да се овај сој генетски разликује од три соја повезана са широм епидемијом, што указује на могућност да је откривена засебна група инфекција изазваних контаминираним јајима из увоза.
Британска Агенција за стандарде хране (ФСА) наредила је повлачење свих јаја украјинског произвођача Јасенсвит Лтд, означених кодом 3УА1012066, без обзира на њихову величину и рок употребе.
Према наводима надлежних, спорна јаја углавном су дистрибуирана ресторанима, кафићима и другим угоститељским објектима, али постоји могућност да су поједине количине завршиле и у мањим продавницама. Јаја нису продавана у великим трговинским ланцима.
Агенција је упозорила да су нека од њих можда препакована након доласка у Британију, због чега се подаци на спољашњој амбалажи могу разликовати. Потрошачима се савјетује да провјере ознаку утиснуту директно на љусци јајета.
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Угоститељским објектима и трговцима наложено је да одмах обуставе продају и употребу спорних производа, док се грађанима препоручује да их баце уколико их посједују.
"Идентификовали смо бактерију Салмонела Ентеритидис у јајима увезеним од једног произвођача из Украјине и предузели хитне мјере како бисмо заштитили јавно здравље", изјавила је Жаклин Мекормик, руководилац за ванредне ситуације у ФСА.
Она је нагласила да јаја произведена у Великој Британији нису обухваћена повлачењем, као ни производи који се продају у великим супермаркетима, преноси "Курир".
Епидемија салмонеле у Великој Британији траје од јула, а број хоспитализованих пацијената више се него утростручио, са 31 на 99 до почетка октобра.
Према подацима здравствених власти, најмање 650 људи заражено је у оквиру шире епидемије, док су двије особе изгубиле живот.
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Хана Чарлс, водећи епидемиолог британске Агенције за здравствену безбједност (УКХСА), потврдила је да су генетске анализе откриле везу између контаминираних украјинских јаја и 36 случајева заразе у Енглеској.
"Сој бактерије Салмонела Ентеритидис који смо идентификовали у овој серији увезених јаја генетски се разликује од сојева повезаних са епидемијом коју тренутно истражујемо, али је повезан са 36 случајева салмонеле пријављених у Енглеској током 2026. године", објаснила је Чарлс.
Салмонела најчешће изазива дијареју, грчеве у стомаку, повраћање и повишену температуру, док у тежим случајевима може довести до сепсе, стања које може бити опасно по живот.
Посебно су угрожена мала дјеца, старије особе, труднице и људи са ослабљеним имунолошким системом.
Британске власти настављају истрагу о пореклу шире епидемије у сарадњи са домаћим здравственим институцијама и међународним партнерима. За сада није утврђено да су украјинска јаја узрок епидемије која је погодила најмање 650 људи.
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