Заплијењена марихуана у Грчкој: Брод пловио под хрватском заставом, ухапшени Украјинци

Аутор:АТВ редакција
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Грчка полиција заплијенила је марихуану у вриједности већој од милион евра на једрилици у источном Егеју и ухапсила два украјинска држављанина на броду који је пловио под хрватском заставом, саопштила је Обалска стража.
У саопштењу се наводи да су ухапшени осумњичени да су шверцовали дрогу.
У саопштењу се наводи да је јахта заустављена јуче западно од острва Хиос, око 6,5 наутичких миља јужно од острвца Антипсара, након дојаве. У операцији су учествовала два патролна брода Обалске страже, заједно са тимом ронилаца.
Укупно је заплијењено 361 килограм марихуане, као и сама једрилица.
Није било непосредних информација о одакле дрога потиче, нити коме тржишту је намијењена.
У саопштењу се наводи да је процијењена улична вриједност дроге 1,08 милиона евра, објавио је "Катимерини".
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