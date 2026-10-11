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Заплијењена марихуана у Грчкој: Брод пловио под хрватском заставом, ухапшени Украјинци

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11.10.2026 15:20

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Лисице на рукама женска рука
Фото: Pexel/Kindel Media

Грчка полиција заплијенила је марихуану у вриједности већој од милион евра на једрилици у источном Егеју и ухапсила два украјинска држављанина на броду који је пловио под хрватском заставом, саопштила је Обалска стража.

У саопштењу се наводи да су ухапшени осумњичени да су шверцовали дрогу.

У саопштењу се наводи да је јахта заустављена јуче западно од острва Хиос, око 6,5 наутичких миља јужно од острвца Антипсара, након дојаве. У операцији су учествовала два патролна брода Обалске страже, заједно са тимом ронилаца.

Укупно је заплијењено 361 килограм марихуане, као и сама једрилица.

Није било непосредних информација о одакле дрога потиче, нити коме тржишту је намијењена.

У саопштењу се наводи да је процијењена улична вриједност дроге 1,08 милиона евра, објавио је "Катимерини".

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Тагови :

марихуана

заплијењена марихуана

Грчка

Хрватска

хапшење

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