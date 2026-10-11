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Песков: Зеленски у стању хистерије, неспособан да реагује

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11.10.2026 13:41

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Украјински предсједник Владимир Зеленски је тренутно у стању хистерије и неспособан да предузме смислену акцију, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков новинару "Вести" Павелу Зарубину.

Песков је додао да је Зеленски неспособан да реагује.

"Зеленски је, наравно, у стању хистерије. Да је способан за то, показао би спремност да се укључи у мировне преговоре", истакао је Песков, преноси Срна.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Володимир Зеленски

Русија

Украјина

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