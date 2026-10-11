Песков: Зеленски у стању хистерије, неспособан да реагује

Аутор:АТВ редакција
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Украјински предсједник Владимир Зеленски је тренутно у стању хистерије и неспособан да предузме смислену акцију, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков новинару "Вести" Павелу Зарубину.
Песков је додао да је Зеленски неспособан да реагује.
"Зеленски је, наравно, у стању хистерије. Да је способан за то, показао би спремност да се укључи у мировне преговоре", истакао је Песков, преноси Срна.
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