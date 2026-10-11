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Трамп разматра преименовање Aтлантског океана у "Tрампов океан"

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11.10.2026 12:14

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.
Фото: Таnjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да размишља о преименовању Атлантског или Тихог океана у "Трампов" или "Океан Америке" прије него што напусти дужност.

Током говора бирачима у држави Тенеси, предсједник је подсјетио на своју иницијативу о преименовању језера Онтарио у Језеро Америка.

"Размишљао сам или о Атлантику или о Пацифику. Ми га зовемо 'Трампов океан' или 'Океан Америке'. Требало би да то урадимо прије него што одем", рекао је Трамп.

Раније данас Трамп је рекао да његова администрација разматра преименовање Ормуског мореуза по америчком лидеру.

У септембру је Трамп потписао наредбу којом се језеро Онтарио преименује у Језеро Америка.

Језеро је дио система Великих језера и налази се на граници између САД и Канаде.

Његове обале дијеле америчка држава Њујорк и канадска покрајина Онтарио.

Канадски премијер Марк Карни рекао је да ће његова земља наставити да користи старо име, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Сједињене Америчке Државе

Ормуски мореуз

атлантски океан

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