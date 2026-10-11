Додик: Народ зна ко вриједи, 20 година нисмо изгубили изборе

Аутор:АТВ редакција
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Чињеница да 20 година нисмо изгубили изборе је доказ да народ зна шта вриједи, истакао је за РТС предсједник Милорад Додик.
"Сваке двије године имамо изборе у Српској. Тешко је народ изманипулисати, они који играју на манипулацију трају кратко, као и они који играју на спин. Ми 20 година нисмо изгубили изборе, оваква подршка се не може добити, ако заиста не вриједите", додаје Додик.
Када је ријеч о нелегитимном дјеловању Кристијана Шмита у БиХ, Додик истиче да је он потписао пресуду, да Република Српска не би морала.
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"БиХ остаје неуспјешан пројекат, због политичког Сарајева не може ни опстати. Република Српска шири међународне везе. Сарађујемо са новом америчком администрацијом, са Србијом, са Вучићем", додао је Додик гостујући у емисији "За столом са Апостолом".
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