Амиџић: Нови гранични прелаз Градишка више нико никада неће затворити

Аутор:АТВ редакција
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Нови гранични прелаз у Градишци више нико никада неће моћи да затвори, истакао је за РТРС министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић.
"Урушавање старог граничног прелаза била је разлог да се отвори нови гранични прелаз. Ми смо то урадили без сагласности Крњића и постигли проток роба и услуга, јер смо били доведени у ситуацију да ми као Српска будемо изоловани", додаје Амиџић.
Каже, нису могли да пристану на затварање новог граничног прелаза.
"Оно што је нама ишло на руку и што смо тактички урадили јесте чињеница да Крњић истиче мандат и пратили смо динамику када ћемо имати новог експертског члана из ФБиХ. Ми смо пронашли простор и искористили. Сазвали смо сједницу и усвојили систематизацију која значи да нови гранични прелаз више није у неком привременом режиму. Не треба да се позивате на неку дипломатску ноту из Хрватске", додаје Амиџић.
Истиче да нови гранични прелаз више нико никада не може да затвори.
"Такође, имамо и претпоставку да ће стари гранични прелаз да се отвори након завршетка дијела реконструкције и тај дио реконструкције ћемо завршити на посебно задовољство свих оних који су живјели уз ток старог граничног прелаза. То је за нас веома битно", наводи Амиџић.
Коментаришући најављене тужбе бившег члана Управног одбора УИО БиХ Зијада Крњића у вези са новим граничним прелазом у Градишци, Амиџић истиче да је истина да су добили кривичне пријаве.
"Криви смо јер нисмо дали некоме коме је истакао мандат да учествује у сједници. Ја сам рекао да Крњић може да гласа само из кућног "шпајза" и да га ми више никада нећемо позвати на било коју сједницу. Крњић једино што је урадио, имао је најскупљу кампању у БиХ, само да би био носилац неке листе на изборима, опструисао је оно што је од важности и људима из Српске, али и ФБиХ", додао је Амиџић.
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