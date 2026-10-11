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Тегла ајвара постала чисти луксуз: Цијене зимнице драстично скочиле

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11.10.2026 09:21

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Тегла ајвара постала чисти луксуз: Цијене зимнице драстично скочиле
Фото: Youtube/ screenshot

Због све већих трошкова припреме, традиционална зимница за многе грађане постаје чисти луксуз.

Иако се широк асортиман домаћих производа нуди на тржницама и продајним мјестима, богата понуда више не гарантује и добру продају.

Продаја слаба, трошкови лете у небо

Ајвар, кисели краставци, џемови, пекмези и природни сокови, које вриједне домаћице из Семберије припремају седмицама, нашли су се на штандовима Зимског каравана хране у Бијељини. Понуда је разнолика и шаролика, али према ријечима продавачица, купци много више разгледају него што ваде новчанике.

Продавачица Љиљана Лазић истиче да је принуђена да прилагођава цијене могућностима народа.

„Реално би било да је 17 марака, али ево га поклањам за 15. Шта могу, људи једноставно немају новца. Пекмез је 10 марака, имам све врсте“, искрена је Лазићева.

Ова година била је изузетно тешка и за саме произвођаче. Трошкови амбалаже и спремања непрестано расту, а незапамћена суша додатно је отежала набавку сировина. Међу најскупљим, али и даље најтраженијим производима јесте ајвар, чија тегла достиже цијену и до невјероватних 20 марака. Суша је преполовила род паприке, па су домаћице морале да је плате знатно скупље него претходне године.

Цијене диктирају количине у смочницама

Грађани свједоче да су цијене поврћа драстично скочиле како се приближава зима. За килограм паприке мора се издвојити од 3,5 до 4 марке, док врећа купуса кошта чак 12 марака.

Због тога се драстично мијењају и вијековне навике спремања зимнице. Они који су навикли да је праве сами настављају традицију, али у знатно мањим количинама. Све је већи и дубљи јаз између високе цијене домаће зимнице и реалне могућности грађана да је приуште.

Упркос шареним јесењим бојама и богатој понуди, Зимски караван није донио очекивану радост ни онима који су мјесецима улагали труд и припремали производе, нити онима који би радо њима напунили своје смочнице, преноси БХРТ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ајвар

Зимница

Цијене

продаја

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