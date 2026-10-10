Колапс куца на врата: Тешко стање у енерго сектору Српске

Аутор:Бојан Носовић
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Производни енерго колапс куца на врата. Половина потрошене струје у Српској од понедјељка ће се увозити.
Тероелектрана Угљевик овај викенд опет стаје са производњом. Опет фали угља за АТВ каже Жарко Новаковић, директор РиТЕ Угљевик.
"Мимоилазимо из простог разлога што са рудника не можемо да обезбиједимо комбиновану производњу и довољне количине угља за рад теромелектране. Радови у Угљевику Исток 2 су тренутно обустављени јер имовинско правни односи не дозвољавају даљи напредак", рекао је директор РИТЕ Угљевик Жарко Новаковић.
Новаковић признаје да су овом предузећу блокирани рачуни и нада се да ће тај проблем ускоро бити ријешен. Челници ЕРС-а кажу да се са откривком угља много касни.
"Они и даље ископавају угаљ у постојећем пољу Угљевик исток 1 и зато су те мале количине угља који они копају јер је коефицијент до 15 напрема 1. Значи да морају заграбити 15 кашика земље д би дошли до једне угља", истакао је извршни директор за техничке послове ЕРС-а Иван Копривица.
И ту није крај енерго мукама. Производња двије проточне хидроелектране на Дрини и Врбасу је на минимуму због слабих дотока и лоше хидрологије. Билећко језеро је полупразно па ХЕТ не производи дуже од мјесец дана а и ремонт се отегао.
"Требао је да траје до 20 октобра међутим због захтјева ХЕ Дубровник продужиће се ремонт до 05 новембра", казао је руководилац Бране Гранчарево Никола Тубић.
Када се све сагледа тренутно једино производи РиТе Гацко. Није лако када цијели систем зависи само од вас признаје за АТВ Макисм Скоко.
"Све очи су упрте у Гацко а и Гацко има своје проблеме и ми морамо са времена на вријеме да извршимо његу постројења да се заустави деси се квар опрема је стала преко 40 година тако да то ствара један додатни притисак на све запослене", истакао је директор РИТЕ Гацко Максим Скоко.
Погонска спремност гатачке термоелектране тренутно је на високом нивоу. У руднику има преко милион тона откривеног угља али је и даље проблем његов лош квалитет. Рите Гацко је тренутно мало изнад плана производње.
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