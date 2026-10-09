У паду цијене нафте на свјетском тржишту

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Цијене нафте на свјетском тржишту пале су данас након изјаве америчког предсједника Доналда Трампа да Америка неће нападати Иран прије одржавања избора заказаних за наредни мјесец.

У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора мања за 1,68 долара и сада је 102,60 долара по барелу. Хроника Саобраћај потпуно обустављен: Огласила се полиција о тешкој несрећи код Бањалуке У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте пала за 1,31 долар и износи 90,18 долара по барелу. (Срна)

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