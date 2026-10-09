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У паду цијене нафте на свјетском тржишту

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09.10.2026 19:06

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У паду цијене нафте на свјетском тржишту
Фото: Pixabay

Цијене нафте на свјетском тржишту пале су данас након изјаве америчког предсједника Доналда Трампа да Америка неће нападати Иран прије одржавања избора заказаних за наредни мјесец.

У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора мања за 1,68 долара и сада је 102,60 долара по барелу.

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У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте пала за 1,31 долар и износи 90,18 долара по барелу.

(Срна)

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Тагови :

Нафта

цијене нафте

Иран

Америка

Ормуски мореуз

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