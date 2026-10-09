У паду цијене нафте на свјетском тржишту

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте на свјетском тржишту пале су данас након изјаве америчког предсједника Доналда Трампа да Америка неће нападати Иран прије одржавања избора заказаних за наредни мјесец.
У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора мања за 1,68 долара и сада је 102,60 долара по барелу.
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У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте пала за 1,31 долар и износи 90,18 долара по барелу.
(Срна)
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