Посао из снова у Финској: За седам дана плаћају 2.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Путовање по финским острвима, уживање у мирисима мора и борових шума, уз зараду од 2.000 евра за свега неколико дана, звучи као посао из снова. Управо такву прилику нуди једна туристичка организација у Финској.
Умјесто сједења у канцеларији, свакодневних састанака и уобичајених радних обавеза, изабрани кандидат обилазиће острва Балтичког мора, истраживати природу, мирисати локалне биљке и биљежити своја искуства.
И све то за новчану накнаду од 2.000 евра бруто за највише седам дана, уз плаћене трошкове путовања и смјештаја.
Иза необичног конкурса стоји туристичка организација „Визит Турку Архипелаго“ (Visit Turku Archipelago), која тражи особу спремну да постане званични „нос“ архипелага Турку, једног од најпознатијих острвских подручја Финске, преноси Нова.
Њен задатак биће да открије карактеристичне мирисе овог подручја и представи их људима широм свијета.
Организатори тврде да њихов архипелаг има неке од најљепших мириса на планети, али желе да ту тврдњу представе кроз искуство особе која ће острва истраживати првенствено чулом мириса.
Како преноси Нова.рс, иза кампање стоји маркетиншка агенција „Јунајтед имаџинејшнс“ (United Imaginations), а у промоцији учествује и француски глумац Ламбер Вилсон, познат по улози у филмском серијалу „Матрикс“.
Вилсон се појављује у промотивном филму као човјек задужен за проналажење идеалног кандидата.
Иако на први поглед дјелује као маркетиншка шала, организатори истичу да је ријеч о стварном, плаћеном послу.
Са изабраним кандидатом биће потписан уговор о раду на одређено вријеме, а ангажман ће трајати од пет до седам дана током маја или јуна 2027. године.
Тачан термин биће договорен са особом која добије посао.
За овај краткотрајни ангажман предвиђена је накнада од 2.000 евра бруто, уз додатну законом прописану накнаду за годишњи одмор.
Важно је нагласити да није ријеч о мјесечној плати, већ о укупном износу за посао који траје највише седам дана.
Осим тога, послодавац покрива трошкове путовања до архипелага и смјештаја током боравка у Финској.
То значи да изабрани кандидат неће морати сам да плаћа авионске карте и смјештај.
Радно мјесто будућег запосленог неће бити канцеларија, већ острва, обале, борове шуме, традиционалне финске сауне и мала насеља уз Балтичко море.
Његов задатак биће да истражује мирисе који ово подручје чине посебним, али и да их опише тако да код других људи пробуди жељу да посјете Финску.
Мирис свјеже печеног хљеба, слани морски ваздух, дим из традиционалних сауна, борове иглице послије кише, загријане стијене на обали и мириси локалног биља само су дио онога што ће будући запослени истраживати.
Ипак, неће бити довољно само шетати природом и уживати у њеним мирисима.
Изабрана особа мораће самостално да снима фотографије и видео-материјале који ће касније бити кориштени на друштвеним мрежама и другим промотивним каналима туристичке организације.
На крају путовања очекује се и извјештај о откривеним мирисима, који ће послужити за израду посебног туристичког водича.
Идеја је да будући посјетиоци архипелага, осим препорука шта треба да виде и фотографишу, добију и водич кроз мирисе које вриједи доживјети.
За овај посао није потребно посебно образовање нити претходно искуство у индустрији парфема.
Организатори траже особу са израженим чулом мириса, способношћу запажања и талентом да своја искуства занимљиво пренесе другима.
Кандидати морају имати најмање 18 година, бити доступни током предвиђеног периода ангажмана и посједовати опрему за снимање фотографија и видео-записа.
За снимање је довољан и квалитетан паметни телефон.
Међутим, постоји један важан услов који заинтересовани не би требало да занемаре.
Кандидат мора имати законско право на рад у Финској, како у тренутку пријављивања, тако и током обављања посла 2027. године.
Конкурс је међународни, што значи да се могу пријавити и заинтересовани из других држава, али само уколико испуњавају овај услов.
Сама пријава не обезбјеђује право на рад у Финској.
Ни поступак пријављивања није класичан.
Умјесто слања само биографије и мотивационог писма, заинтересовани треба да сниме кратак видео за Инстаграм или Тикток.
У снимку је потребно да се представе, одаберу предмет по жељи, помиришу га и опишу његове мирисне карактеристике.
Организатори желе да виде колико кандидати добро запажају мирисе, али и колико увјерљиво могу да пренесу такво искуство пред камером.
Видео треба објавити на јавном профилу, означити налог @saaristo_finland и користити ознаку #SaaristoNoseJob.
Након тога потребно је попунити пријавни образац на званичној страници кампање.
Приликом избора оцјењиваће се способност описивања мириса, наступ пред камером, присуство на друштвеним мрежама и укупан утисак који кандидат остави.
Класичних разговора за посао неће бити. Одлука ће бити донесена на основу пријаве и достављеног видео-снимка.
Рок за пријављивање је 25. октобар 2026. године.
Према најављеном распореду, сви кандидати требало би да добију одговор електронском поштом најкасније до 10. новембра.
Име изабране особе биће јавно објављено 17. новембра 2026. године.
Сам посао обављаће се током маја или јуна наредне године.
Архипелаг Турку налази се на југозападној обали Финске, у Балтичком мору, и обухвата приближно 40.000 острва и малих стјеновитих острваца.
Ријеч је о једном од највећих острвских подручја на свијету, познатом по разуђеној обали, шумама, малим насељима и очуваној природи.
Велики дијелови овог подручја од 1994. године припадају Унесковој мрежи резервата биосфере, због изузетне природне разноврсности и значаја очувања локалног екосистема.
Француски глумац Ламбер Вилсон, који је учествовао у снимању промотивне кампање, изјавио је да су га у Финској посебно одушевили пејзажи, свјетлост, вода и квалитет ваздуха.
У сјећању му је остао сунчан дан у граду Паргас, када је уживао у мирису јабука и њихових стабала.
Управо таква једноставна искуства организатори желе да претворе у разлог због којег би туристи посјетили овај дио Финске.
Њихова идеја није само да представе природне љепоте архипелага, већ и да промијене начин на који људи доживљавају путовања.
Умјесто уобичајених туристичких препорука о знаменитостима и мјестима за фотографисање, посјетиоцима желе да понуде нешто другачије – водич кроз мирисе.
А за једног кандидата то ће значити прилику да неколико дана проведе истражујући финска острва и за тај необични посао добије 2.000 евра.
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