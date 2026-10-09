Снимак бруталног пребијања пса узнемирио Хрватску! Комшије се попеле на терасу

Аутор:АТВ редакција
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Вишемјесечно занемаривање и злостављање пса у загребачком насељу Средњаци довело је до тога да су грађани одлучили да преузму иницијативу и сами извуку животињу из стана у којем је, према наводима свједока, дуго трпјела тортуру. Док полиција прикупља информације и утврђује све околности случаја, послодавац мушкарца осумњиченог за злостављање најавио је да ће му уручити отказ, пише Дневник.хр.
Према пријавама и снимцима који су се појавили на друштвеним мрежама, пас је мјесецима боравио затворен на балкону стана, изложен свим временским условима. Током зиме, наводно, трпио је температуре до минус 15 степени, док је љети био изложен врућинама које су достизале и 40 степени. Животиња је, према доступним информацијама, извођена у шетњу свега десетак минута дневно, а комшије и други свједоци тврдили су да су је власници, отац и кћерка, свакодневно тукли.
Иако су, како се наводи, случај и раније пријављивали, претходне реакције нису довеле до трајног рјешења. У рјешавање проблема укључило се и удружење Анималекс (Animalex), које пружа правну заштиту животињама. Његови представници обавијестили су Министарство унутрашњих послова, комуналне службе, надлежну инспекцију и прихватилиште за животиње у Думовцу, тражећи да се предузму одговарајуће мјере.
Загребачка полиција потврдила је да ради на случају и да ће се огласити након што буду утврђене све релевантне чињенице и околности. Ипак, док се чекао расплет званичне истраге, група грађана одлучила је да реагује самостално како би животињу склонила из, како се сумња, нехуманих услова.
Према доступним информацијама, неколико људи попело се на балкон стана који се налази на првом спрату зграде и успјело да извуче пса на сигурно. Овај потез услиједио је након вишемјесечних навода о занемаривању животиње и незадовољства због тога што раније пријаве, како се тврди, нису довеле до трајног рјешења.
Случај је изазвао реакцију и на радном мјесту мушкарца осумњиченог за злостављање пса. Он је запослен у приватној здравственој служби за санитетски превоз, а директор установе Дамир Протић јавно је осудио наводно понашање свог запосленог и поручио да такви поступци неће бити толерисани.
Протић је навео да се запослени у тренутку његове изјаве налазио у полицији, истичући да раније није било назнака да би могао да се понаша на такав начин. Како је објаснио, нико из окружења није упозорио руководство установе на оно што се наводно дешавало.
„Управо је у полицији! Никада није одавао утисак особе која би могла да злоставља животиње и, нажалост, нико нас раније није упозорио. Предузимамо све правне кораке како бисмо га удаљили са радног мјеста у нашој установи. Згрожени смо!“, поручио је директор.
Он је додао да ће сачекати да се запослени врати из полиције, након чега планира да га одмах обавијести о раскиду уговора о раду. Према његовим ријечима, одлука о ванредном отказу биће спроведена без обзира на могуће посљедице по компанију или њега лично као директора.
„Чекамо да се врати из полиције како бисмо га одмах обавијестили да добија раскид уговора о раду, односно ванредни отказ, без обзира на посљедице по компанију и мене као директора. Молим вас да се јавност о томе обавијести како нико не би помислио да на било који начин толеришем овај ужас“, изјавио је Протић.
Пас је у међувремену склоњен на сигурно, док се очекује да полиција саопшти више информација о спроведеној истрази и наредним корацима. За сада није познато какве ће правне посљедице сносити осумњичени, односно да ли ће против њега и других особа бити поднесене кривичне или прекршајне пријаве.
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