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Мушкарац исте вечери претукао сина, жену и брата

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08.10.2026 21:06

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Мушкарац исте вечери претукао сина, жену и брата
Фото: Envato/travelarium

Полиција у Битољу ухапсила је 47-годишњег мушкарца из тог града након што је, према наводима полиције, у породичном дому физички напао више чланова своје породице.

Како је саопштено из СВР Битољ, инцидент се догодио 7. октобра око 00.05 часова. Полицијски службеници су тада лишили слободе Г. Н. (47), након пријаве да је у породичном дому физички напао сина, супругу и брата.

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У нападу су сва три члана породице задобила повреде. Полиција је интервенисала и привела осумњиченог, а околности инцидента се утврђују.

Након што случај буде у потпуности документован, против 47-годишњака ће бити поднијета одговарајућа пријава.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Македонија

Битољ

физички напад

насиље у породици

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