Мушкарац исте вечери претукао сина, жену и брата

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Битољу ухапсила је 47-годишњег мушкарца из тог града након што је, према наводима полиције, у породичном дому физички напао више чланова своје породице.
Како је саопштено из СВР Битољ, инцидент се догодио 7. октобра око 00.05 часова. Полицијски службеници су тада лишили слободе Г. Н. (47), након пријаве да је у породичном дому физички напао сина, супругу и брата.
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У нападу су сва три члана породице задобила повреде. Полиција је интервенисала и привела осумњиченог, а околности инцидента се утврђују.
Након што случај буде у потпуности документован, против 47-годишњака ће бити поднијета одговарајућа пријава.
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