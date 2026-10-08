Хари и Меган имају једно правило од којег не одтупају

Аутор:АТВ редакција
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Принц Хари је потпуно посвећен својој породици, а након што су се вратили у Велику Британију, заједно су привукли доста пажње због свих проблема из прошлости.
У браку са Меган Маркл је од 2018. године, а иако су се појављивале различите гласине о томе како се разводе, они се на то нису обазирали.
Војвода од Сасекса открио је да он и његова супруга Меган Маркл имају једно правило у браку – да не проводе више од 10 дана раздвојени.
"Најважнија ствар за мене су енергија, радост и срећа које осјећам када сам са својом породицом, посебно са нашом дјецом, али и радост и срећа које осјећам када сам присутан на терену због свог посла", рекао је.
"Кључ проналажења равнотеже између радости и среће јесте да не будем више од 10 дана удаљен од своје супруге и дјеце", додао је Хари, који са Меган има сина принца Арчија (7) и кћерку принцезу Лилибет (5).
"То је балансирање мог посла и сврхе која стоји иза њега, али и моје улоге оца и супруга, као и свих тих различитих дијелова мог идентитета који се спајају."
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У другом дијелу интервјуа, Хари (42) открио је да је запао у депресију након што су он, војвоткиња од Сасекса и њихов син Арчи крајем 2019. године напустили Велику Британију и преселили се у Канаду.
"Када сам био у Канади, далеко од стресног окружења у којем ми је тијело, претпостављам, било препуно адреналина, за два или три дана доживио сам пад адреналина, нешто што никада раније нисам искусио", испричао је он.
Хари је објаснио да је схватио да му је "потребан стрес како би добио адреналин који би му омогућио да му мозак функционише", јер је, како каже, "постао бескористан по кући".
"Заправо сам запао у депресију на око двије седмице и осјећао сам као да не могу да функционишем без адреналина", додао је Харил, преноси б92.
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