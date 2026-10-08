Logo

Хари и Меган имају једно правило од којег не одтупају

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 21:44

Коментари:

0
Принц Хари и Меган Маркл
Фото: Tanjug/World Health Organization via AP

Принц Хари је потпуно посвећен својој породици, а након што су се вратили у Велику Британију, заједно су привукли доста пажње због свих проблема из прошлости.

У браку са Меган Маркл је од 2018. године, а иако су се појављивале различите гласине о томе како се разводе, они се на то нису обазирали.

Војвода од Сасекса открио је да он и његова супруга Меган Маркл имају једно правило у браку – да не проводе више од 10 дана раздвојени.

"Најважнија ствар за мене су енергија, радост и срећа које осјећам када сам са својом породицом, посебно са нашом д‌јецом, али и радост и срећа које осјећам када сам присутан на терену због свог посла", рекао је.

"Кључ проналажења равнотеже између радости и среће јесте да не будем више од 10 дана удаљен од своје супруге и д‌јеце", додао је Хари, који са Меган има сина принца Арчија (7) и кћерку принцезу Лилибет (5).

"То је балансирање мог посла и сврхе која стоји иза њега, али и моје улоге оца и супруга, као и свих тих различитих дијелова мог идентитета који се спајају."

Филип Цар Елита

Сцена

Нова драма: Прекинута емисија на Пинку

У другом дијелу интервјуа, Хари (42) открио је да је запао у депресију након што су он, војвоткиња од Сасекса и њихов син Арчи крајем 2019. године напустили Велику Британију и преселили се у Канаду.

"Када сам био у Канади, далеко од стресног окружења у којем ми је тијело, претпостављам, било препуно адреналина, за два или три дана доживио сам пад адреналина, нешто што никада раније нисам искусио", испричао је он.

Хари је објаснио да је схватио да му је "потребан стрес како би добио адреналин који би му омогућио да му мозак функционише", јер је, како каже, "постао бескористан по кући".

"Заправо сам запао у депресију на око двије седмице и осјећао сам као да не могу да функционишем без адреналина", додао је Харил, преноси б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

принц Хари

Меган Маркл

Коментари (0)

Више из рубрике

Филип Цар, који је током јучерашњег инцидента у „Елити 10“ повриједио ногу након што је из све снаге шутнуо телевизор, ускоро ће добити инвалидска колица како би му кретање било олакшано.

Сцена

Нова драма: Прекинута емисија на Пинку

1 ч

0
Пјевачица Лепа Брена са наочарама и сушалицама у кући.

Сцена

Лепа Брена открила шта њено име Фахрета значи

1 ч

0
Пјевачица Селин Дион

Сцена

Селин Дион пала на сцени

2 ч

0
Милица Тодоровић пјевачица концерти наступи албум пјесме

Сцена

Милица Тодоровић проговорила о трансформацији након порођаја, многи се питају како

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Чим крене сезона гријања ставите ово на радијатор: Кућа ће данима мирисати

22

55

Заустављена током контроле: Путница за Бањалуку добила кривичну пријаву

22

47

Најнеобичнија мајка у историји: Родила 69 д‌јеце

22

43

Појела пљескавицу с љубавником, изнајмила стан па позвала мужа: Убрзо је потекла крв

22

42

Истраживање показало: Ево шта је мушкарцима најважније за добар брак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима