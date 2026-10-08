Селин Дион пала на сцени

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Селин Дион пала је на позорници током концерта у Француској, али се брзо прибрала и наставила да наступа као да се ништа није догодило.
Незгода се догодила у сриједу увече у Нантеру, гдје певачица одржава концерте у оквиру серије наступа "Селин Дион Парис 2026–2027".
Током извођења једне од пјесама, Селин Дион је поскакивала на једној нози, а затим изгубила равнотежу и пала. Пала је на задњицу, али је руком успјела да ублажи пад. Одмах је устала, подигла палац како би публици показала да је добро и наставила да пјева.
Герију Франку, који је снимио овај тренутак, пјевачицин пад био је неочекиван и у први мах га је забринуо. Ипак, како је рекао за Storyful, одушевило га је колико се брзо снашла и наставила наступ.
Додао је да незгода није нимало утицала на остатак концерта.
Селин Дион се посљедњих година повукла са концертних позорница због "синдрома укочене особе", ријетког неуролошког поремећаја који изазива укоченост мишића и болне грчеве.
Упркос здравственим проблемима, пјевачица се 2024. године вратила пред публику спектакуларним наступом на отварању Олимпијских игара у Паризу.
Сада се новом серијом концерата поново враћа редовним наступима, а публика је имала прилику да види да је, упркос незгоди на сцени, и даље спремна да професионално изнесе наступ до краја, преноси б92.
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