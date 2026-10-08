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Развео се Влада Савић! Након 2 године брака дошао крај

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08.10.2026 09:36

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Развео се Влада Савић! Након 2 године брака дошао крај
Фото: Youtube / Blic TV

Фронтмен „Магла бенда“, Влада Савић и његова супруга Марија ставили су тачку на брак након двије године.

Иако пјевач о приватном животу углавном не говори јавно, овога пута кратком, али веома јасном поруком потврдио је да се иза свега крије прича коју је, како каже, већ испричао кроз музику.

Након што су се појавиле спекулације да су супружници одлучили да окончају брачну заједницу, питали смо пјевача на једном догађају о овим наводима.

Савић није желио опширно да говори о разводу, али је својим одговором практично ставио тачку на сва нагађања.

„Све што сам имао да вам кажем, рекао сам вам у пјесми 'Криве Дрине'“, поручио је кратко Савић за „Курир“.

Марија потврдила развод

С друге стране, Марија је у изјави потврдила да је дошло до развода, истакавши да не жели додатно да се оглашава:

– Тачно је, али даље не бих ништа коментарисала нити се оглашавала на ту тему.

Из првог брака са Јованом има кћерку

Подсјетимо, Јована Јоцић недавно је искрено проговорила о разводу од пјевача Владана Савића из групе „Магла бенд“. Она није крила колико је тај период за њу био болан.

– Развод је паклен. У једној ријечи паклен – признала је Јована, наглашавајући да, без обзира на то колико одлука о разлазу може бити споразумна и рационална, емоције не нестају преко ноћи. Посебно када у цијелој причи постоји дијете.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Магла бенд

Развод брака

Пјевач

Влада Савић

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